África, guerras y pobreza

En la vieja Europa la sociedad y los gobiernos se preocupan por la migración ilegal. Una parte de esta migración viene vinculada directamente a guerras y conflictos allende sus fronteras, como la oleada de refugiados sirios; otra muy distinta huye, sin más, de la propia miseria. Las medidas que se han tomado para atajar estos males han sido remedios que solo han servido para que los conflictos que allí se han producido tan solo se hayan estancado en una espiral de violencia, en la que ni los estados de la región pueden enfrentarse solos, ni reciben la ayuda suficiente para lograr este fin, haciendo que las condiciones de vida sean, por supuesto, aún más terribles. Esto me lleva a pensar en las millonarias reparaciones que aportó Alemania para apaciguar su conciencia con la Shoah, y la incapacidad de Europa por hacer lo mismo, con el fin de ayudar de forma justa a África, tras siglos de depravación, crímenes y ladrocinio mientras estuvo bajo su dominio...

Hoy día muchos ciudadanos europeos se preocupan de lo que consideran una amenaza a sus formas de vida y se olvidan, claro, de nuestra responsabilidad histórica y el infame legado colonial. Europa debe mirar de frente a África, no porque lleguen oleadas de inmigrantes y la ultraderecha promueva el temor contra estos seres humanos, sino porque es nuestro deber. Digo todo esto porque conmueve pensar que, pesar de todos los males endémicos que arrastra África en su soledad, el nuevo presidente de la Unión Africana (UA), Cyril Ramaphosa, es ingenua y pertinazmente optimista. Eso es digno de alabanza. Cree que es posible superar los conflictos intestinos que desangran tantos países y territorios del continente. Sin embargo, a los débiles avances que se han dado en Sudán y en la República Centroafricana les han acompañado otros retrocesos como la interminable guerra civil en Libia y la situación del Sahel.

Tristemente, no es algo nuevo. El objetivo de la agenda de la UA en 2013 fue el mismo... Así que han transcurrido siete años en los que no ha habido ningún avance determinante ni significativo. Pero como suele suceder, ante grandes males, no se ofrecen grandes remedios, sino posturas antitéticas a la hora de enfrentarse a ellos. Por ejemplo, a pesar de que el conflicto libio es un asunto africano, las grandes potencias implicadas no han permitido que la UA participase en las conversaciones de paz. La propuesta de la UA de organizar un foro de reconciliación nacional interlibio choca, además, con la postura egipcia de apoyar al mariscal Hafter, junto a saudíes y rusos. Del mismo modo, en el Sahel la violencia generada por el yihadismo en Malí se ha ido extendiendo de forma preocupante a los países vecinos, como Níger o Burkina Faso (este último el que más sufre sus acciones). Estos países, junto a Mauritania y Chad conforman el G5, ayudado por Francia. Sin embargo, ninguno de estos países cuenta con medios ni recursos. A la vista está, en 2019 el terrorismo ha provocado 5.000 muertos y un millón de desplazados. De hecho, han pedido ayuda militar y económica a la UA y a la ONU para emprender operaciones de mayor envergadura para frenar su latente y preocupante amenaza. Tampoco podemos olvidar al grupo Boko Haram, que tiene su feudo en el norte de Nigeria, junto al lago Chad, aunque el ejército nigeriano ha logrado arrinconarlo en sus últimas operaciones militares, no hay que minusvalorar su capacidad de recuperación y resistencia. A estos habría que añadir las guerrillas que operan en el este de la República Democrática del Congo, en las fronteras con Uganda, Ruanda y Burundi, donde diversos grupos mantienen su actividad armada, causando más de 2.000 muertos en los últimos años y la consabida inestabilidad.

A su vez, en la zona del cuerno de África, en Somalia, las milicias integristas de Al Shabad, a pesar de la ayuda prestada por la UA, con el envío de 20.000 soldados, y su expulsión de Mogadiscio, sigue siendo una fuerza temible en las zonas rurales.

Por todo ello, la UA, con razón, ha pedido contar con una mayor influencia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, solicitando la incorporación de dos miembros más no permanentes, de los tres con los que cuenta, o ya, dos puestos con derecho a veto, algo que, desde luego, es bastante improbable que consigan (obstáculo que habría que subsanar).

África tiene ante sí grandes desafíos, porque mientras los conflictos armados se mantengan activos, es muy difícil impulsar proyectos de desarrollo y progreso comunes. Pese a ello, los países africanos buscan adoptar políticas comunes que les ayuden a solventar los graves problemas de fondo. Así, para desarrollar la economía del continente se ha firmado el Tratado de Libre Comercio Africano (Afcfta), con el fin de constituir un mercado común sin barreras aduaneras. Pero, además, tanto Ramaphosa como el congolés Félix Tshisekedi, su vicepresidente, consideran que hay un punto más en la agenda de enorme relevancia que no se puede pasar por alto y este es la promoción de la mujer. Su situación de vulnerabilidad y de indefensión ante su falta de derechos o ya a su independencia social es acuciante; graves problemas que, además, se relacionan con la falta de control demográfico o la trasmisión de enfermedades cuyos males son un lastre. Hace falta un reajuste de la natalidad, y eso se hace desde la propia familia, así como el empoderamiento femenino que permitan a las mujeres ser dueñas de sí mismas, acabar con ritos ancestrales tan nocivos, como la ablación, y una mejora de su acceso a la educación.

Tal como he empezado, concluyo.

El futuro de Europa está en una ayuda constante y consciente a África. El futuro de África está en el apoyo internacional, que se le ofrezca de forma desinteresada, no como parte de la estrategia de seguir controlando sus recursos, sino como un fin en sí mismo para hacer posible un desarrollo sostenible global. Los africanos no son el enemigo de nadie, sino que merecen tener su lugar en la historia del mundo, viviendo en paz y con dignidad.

(*) Profesor de la UNIR