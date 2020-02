"Parásitos" solo es una buena película

Pocas veces se ha dado el caso de elogiar tanto a una película como a esta de "Parásitos", del director-guionista coreano Bong Joon-ho, estrenada a fínales del año pasado, que se ha llevado cuatro Oscar de la feria del cine más importante del mundo cual es la que se celebra en Los Ángeles todos los años. Producida por Barunson E & A, una empresa surcoreana, que también produce videojuegos, no se sabe bien qué es lo que ha contribuido más a encumbrarla, porque es la primera vez, que yo recuerde, que se ha concedido a la vez el Oscar a la Mejor Película y a la Mejor Película Internacional, además de otros dos al Mejor Director y al Mejor Guión. Y todo ello, frente a gigantes de la producción como Netflix y Sony, que competían con ella aportando dos buenas películas.

De manera que, a partir del momento en que "Parásitos" recibió los Oscars, no se ha podido leer o escuchar una mala critica, ni tampoco encontrar a alguien dispuesto a no elogiarla en demasía, porque todos han coincidido en tratarla como si fuera algo excepcional que llega a superar todo lo premiado hasta ahora. Tal unanimidad, probablemente, se deba a que resulta difícil atreverse a llevar la contraria a la pauta marcada por ese festival que, directa o indirectamente, contribuye decididamente a mover muchos millones de dólares dada su gran influencia.

Dando por descontado que se trata de un buen filme, también hay que decir que no aporta nada nuevo, y que tampoco se trata de una película que, en su día, vaya a pasar a ser denominada como "de culto", ni tampoco de "minorías", como otras que llegan a occidente procedentes de países asiáticos, tales como Japón, China y la propia Corea del Sur. De manera que, lógicamente, al menos para unos pocos tanto bombo no parece ajustarse a esta producción que, si bien entretiene, resulta previsible en todo momento, sin llegar a sorprender, pues desde que el hijo de la familia protagonista consigue encontrar empleo en la mansión de la familia "rica" lo demás se adivina fácilmente.

También puede pensarse que el premio al mejor guión, no habrá sido otorgado precisamente por su originalidad, pues se trata de un esquema calcado del de la estupenda película que dirigiera Joseph Losey en 1963, "El sirviente", protagonizada por el exquisito actor británico que fue Dirk Bogarde, con guión del dramaturgo Harold Pinter, que años más tarde llegara a obtener el Nobel de Literatura.

"Parásitos", al igual que "El sirviente", es un retrato de la corrupción moral de una determinada sociedad, dentro de un mundo decadente, en el que cada uno actúa como le parece oportuno con tal de seguir adelante, y también un enfrentamiento, disimulado, entre dos extremos, o lo que es igual entre los estratos más altos y más bajos de la sociedad, donde el engaño de unos se enfrenta al poder económico de los otros.

Siguiendo con el guión, da la impresión que, llegado un momento determinado de la película, Bong Joon-ho no sabe cómo continuar adelante y se saca de la manga un personaje inesperado, que realmente no parece necesario para llegar a entender el mensaje que pretende trasmitir, pero que sirve como pretexto para alargar media hora más el metraje de la película, y desembocar en ese final violento que se entendería mejor si en vez de haberlo concebido imitando el estilo "Tarantino" lo hubiera rodado en clave onírica o surrealista.

Pues eso, que es sin duda una buena película comercial, porque tiene un poco de todo, y cuenta con unas imágenes de calidad, y algunos planos, como el que utiliza para mostrar la calle desde la casa donde vive la familia "pobre", muy conseguido, que repite varias veces, para que sirva de contrapunto a la lujosa mansión de la familia "rica".

Así que, al igual que hay mucha gente que alaba exageradamente la película, también existe otro grupo de espectadores a los que les parece que la cosa no es para tanto, y que por el mero hecho que se haya promocionado a "todo tiplén", no tiene por qué tratarse de la mejor película del año. Porque cada uno es libre de ver las cosas de una manera determinada, que no tiene por qué ser la misma que la de los demás, aunque solo sea por aquello de huir de la uniformidad.

Y es que, por el hecho de estar presionados, y a veces condicionados, por los mensajes que nos llegan desde todos los frentes, no tenemos por qué renunciar a la libertad que da poder ver las cosas de otra manera, aun a riesgo de estar equivocados, más que nada por sentir el alivio que da tener opinión propia, distinta a la que emana de esa legión de halagadores, cuyos exagerados adjetivos pretenden meternos con calzador.