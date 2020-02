Las murgas de Guaringrado

Guaringrado es como llaman los compas a esta ciudad / pues gobierna Izquierda Unida por voluntad popular / de este pueblo zamorano que celebra el Carnaval / antes de Semana Santa, que es la fiesta principal. / Con antruejos y disfraces, con capuchón ¡que más da!/ los menguantes zamoranos vivimos la fiesta en paz.

Que Zamora is different – en el erial voces daban- / cerca de carnestolendas. Eso mismo yo pensaba. / En llegando el Carnaval cuando el pueblo se disfraza / y para cantar verdades se cubren con una máscara / la desleal oposición con la que antes gobernaba / se pone a contar mentiras y lo hace con "to" la cara.

A buenas horas de la ORA, más vieja que la tarara, / se acuerda su portavoz porque es nuevo en la bancada / de denunciar privilegio que quien antes ostentaba / esa tarea "non grata" mejoró informatizándola, / incluyendo la matrícula de concejal o concejala / sin tener que poner ticket para gratis disfrutarla.

¡Pues ha sido Izquierda Unida con su mayoría malvada / quien ha impuesto privilegios de los que antes no gozaban¡ / ¡Qué vergüenza de gobierno –dicen los que gobernaban- / aparcar gratis en la ORA que el pueblo llano sí paga!/ "Renuncio a mi privilegio" - ante los medios proclaman- / que todo el mundo se entere de que somos gente honrada.

Pues mienten como bellacos o no se enteran de nada. / Su portavoz anterior, la Ora nos la mejoraba. / No sé si los concejales del "Pesoe" la abonaban, / más sí sé que los de izquierda unida sí la pagaban / sin contar ante la prensa su renuncia voluntaria: /que la derecha no sepa que la izquierda apoquinaba.

Rápidamente Guarido las mentiras desmontaba: /"No fue IU quien propuso la gratuidad si aparcaba. / Del que en su día inauguró fue la herencia envenenada; / y si se hubiera quitado a más de uno afeara / la conducta de algún caso que tal vez necesitara / si por razón de trabajo municipal precisara."

Nunca es tarde si la dicha buena fuera de anular. / Y sin más y por decreto la cuestión se va a zanjar: / ¡a pagar los concejales! ¡se acabó la discusión!/ Como Fidel Castro en Cuba: "Se acabó la diversión". / Lo que puso la derecha, la izquierda lo va a quitar / porque como el comandante, Guarido mandó a parar.

¡Voces dan en el erial! ¡El autobús ha subido / el precio de su billete! ¡Han sido los de Guarido / que no bajan los impuestos que el PP les ha subido! / Han saneado las cuentas, han pagado lo debido, / han mejorado las rutas porque el pueblo lo ha pedido... / ¡Y suben 10 centimazos el billete si es sencillo!

Y el PP que hizo el contrato del transporte en autobús / no un euro sino uno y medio firmó a gusto a plena luz / y taquígrafos, sin duda, como subió los impuestos / que ahora como fariseos quiere que bajen los nuestros. / "¡Los diez céntimos arruinan la pensión que congelamos, / y las rentas del trabajo que durante años bajamos! / ¡Pues temblad, se une a nosotros también la de ciudadanos!"

Que Zamora es un ejemplo "pa" la derecha estatal /después del pacto que hicieron en la dipu provincial: / Requejo el de Ciudadanos con un solo "diputao" / le ha hecho con "to" el poder presidente "vigilao" /-según denuncia el PSOE que aspiraba a mandar / con su voto y los de izquierdas el Palacio Provincial.

¡Ahora pactan en Euskadi con Partido Popular! /-como hicieron en Zamora unos meses más atrás- / el PP con Ciudadanos que no dejan de bajar / en todas las elecciones donde sube el Abascal, como aquí que consiguieron un diputado sacar / ¡Zamora está en la vanguardia de la derecha estatal!

¡Voxes dan en el erial! Podan con ideología, / los árboles de Zamora podan con alevosía / ¡Pues a releer a Karl Marx para hacer frente a esa crítica! / Mas ni en Marx, Lenin, los troskos, ni siquiera en la anarquía, / ni el 15 M, ni en mayo de París, ni en la utopía, / encontramos esa poda a que Vox se refería / salvo que sean nuestras ideas las que podar pretendían.

Cuando al fin hay un proyecto de Museo para Lobo / un lugar donde instalarlo, presupuesto para todo / ¡En el erial surgen voces! Muchas sí son respetables / por ser de gente informada, de algunos intelectuales, / de quien con nosotros quiere lo mejor para Zamora. / Otras para que fracase lo único que hay hasta ahora.

A buenas horas la "dipu" viene ahora a proponer / ceder el Palacio Viejo "pa" el Consultivo acoger. / Y donde está el Consultivo disponer de esos espacios / para la obra de Lobo que cabría en el Palacio. / Pero para este Museo sigue negando el Palacio: / mejor un parto difícil y mientras que pase el rato.

Con Lobo nos entretienen: ¡aquí sí! ¡ay, aquí no! / Las culpas son de Guarido que nos salió muy mandón. / Pero nadie pone espacio, dinero, ni solución; / sólo planes, comisiones, estudios y la de dios. / "Si no quieres que funcione crea una comisión" / Aunque no sé quién lo dijo tenía mucha razón.

Comisiones de pintadas, de viviendas, de opinión, / de cagadas de los perros, de baches, de polución.../ A nivel global creemos mesas de despoblación, / pactos de estado, estrategias... maniobras de distracción. / "Todos unidos" reclaman desde el pueblo con razón. / Mas desgatar al gobierno es tarea de oposición.

La oposición da la murga pues esa es su función / --dicen que el alcalde de ahora en la oposición la dio- / Pero en los días que corren que son de carnestolendas / que sea el pueblo quien nos cante las verdades sin vergüenza: / si los perros cagan más, si hay más pintadas que nunca, / si los jardines se secan y el cemento nos inunda...

También si hay que echar a IU que está en el ayuntamiento / como han hecho ya en Belver –no se piensen que yo miento. / Y si hacen falta los votos del Partido Popular / se pacta una moción y "pelillos a la mar" / ¿Acaso no han expulsado a sus mejores alcaldes, / a los que el pueblo apoyaba de la mañana a la tarde?

Y aquí ya se va acabando la murga de Guaringrado. / Seguro que es partidista pues está hecha desde un lado / Mas como es Carnaval esto ya está perdonado / De mentiras no hay ninguna, eso sí está asegurado / La ironía es propia de ahora, del tiempo desenfrenado / aunque algunos como he dicho mucho antes empezaron.

Y si alguien en la oposición a otros nos difamaron... ¡Pues ya viene la Cuaresma para redimir pecados!

(*)