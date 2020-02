El capitán Tan

A todos "los chiripitiflaúticos".

Me dice mi "lalo" por qué no escribo unas "líneas" sobre "Los Chiripitiflaúticos""; y le digo si es el nombre de una charanga, ahora que estamos en carnavales; contestándome, que vaya "olfato" que tengo, pues, era, me dice, el título de un programa infantil de TVE, de los "70", cuando, sin duda alguna, era la mejor televisión de España, la "única".

Dicho espacio televisivo, me sigue comentando, era delicioso, simpático, con personajes humanos, cercanos, sensibles a las mentes infantiles, nada "ñoño", con guiones que empatizaban con la forma de ser y de pensar de sus destinatarios; con canciones sencillas, pero inolvidables, como "El Reino del Revés"; con actores "secundarios" pero, como todos los calificados así por el "gremio" y la "crítica", de "primera fila"; y una dirección y realización funcional, austera, sin "mareos" de efectos especiales, de "zooms" innecesarios, etc., y eso sí "en blanco y negro"; pero los "chavales", dice mi "ancestro", lo veían en "color".

Y es que lo sencillo, lo natural, lo auténtico, es lo más efectivo, lo que más gusta, lo que más enseña.

De eso se trata, de que la infancia aprenda, y se divierta, de forma amena, debidamente tutelada y dirigida por su progenitores y maestros, lo que requiere de éstos conciencia dela responsabilidad que asumen, voluntariamente, al procrear y educar. Que mediten bien antes sobre la vocación y madurez que exige "tamañas" tareas, pues las consecuencias que implican en los "peques" son de una gravedad extrema, si no se hace con la conciencia, el esfuerzo y el sacrifico que suponen y conllevan. Tengan en cuenta que la sociedad del futuro dependerá de los saberes, de la educación, etc., que la infancia y juventud hayan recibido, al condicionar su bienestar, su "madurez psicológica y el desarrollo de su personalidad".

Por todo ello, el conocerse "a fondo" la pareja, el evitar "falsos espejismos", el no ponderar exclusivamente la "fachada", la equívoca "simpatía"; el tener en cuenta, y contrastar, "la compatibilidad de caracteres"; y, sí, también, la solvencia económica, dados los innumerables gastos que implica el mantenimiento de una familia, etc., evitará daños, rupturas y problemas en el futuro; estimando, salvo mejor opinión fundada y motivada, que la asistencia a los denominados "cursos prematrimoniales" es sumamente conveniente, pues, al menos, más "obtendrán", que si no van. Y también, observar y aprender de los matrimonios ejemplares, que "haberlos, haylos"; lo que es necesario para evaluar correctamente los serios compromisos que se contraen, recíprocamente.

Nos congratulamos que el acceso a la meritoria e importantísima tarea docente en la enseñanza infantil, primaria o secundaria, pondere, entre otros aspectos, la vocación tan precisa que se requiere para el desempeño eficaz y eficiente de su relevante misión. El Gobierno prevé que para mejorar la formación del profesorado, pasarán un periodo de "prácticas tuteladas en el aula de un año antes de ejercer". Aunque, como en Finlandia, debiera establecerse una entrevista y práctica para el acceso.

Así, la conveniente, justa, medida, y equitativa" protección de la juventud y de la infancia", que no sobreprotección, también está regulada, entre otra normativa, en la Constitución española, arts. 20º.4. y 39º, respectivamente, en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, etc.

Por último, mi "yayo" me dice que dedique el artículo al recientemente fallecido "Capitán Tan", (el actor Félix Casas), a Valentina (Mari Carmen Goñi) a Locomotoro (Paquito Cano), al Tío Aquiles (Miguel Armario, q.e.p.d.), a los "hermanos Malasombra", y demás "personajes", a Oscar Banegas, su creador y director y a cuantos trabajadores de T.V.E. contribuyeron a que "Los Chiripitiflaúticos" fueran una realidad y dieran felicidad a la infancia "setentera". Todos ellos sí eran "superchiripitifláuticos", como "Don José"....