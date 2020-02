Argelia invade Cabrera

La historia es cíclica. Cada cierto tiempo se repite. Aunque con notables diferencias, hay incidente a la vista. Entre el 11 y el 20 de julio de 2002, se registró un conflicto armado, el primero desarrollado en pleno siglo XXI, que involucró a España y a Marruecos. Hay que recordar que el casus belli no fue otro que la ocupación militar de la isla española de Perejil por una dotación de presa de la Marina Real de Marruecos. El asunto se saldó con la victoria de España.

Algo parecido ocurre actualmente en la no menos española isla de Cabrera, invadida ahora por Argelia, otro país con el que vamos a chocar y al que hay que colocar en su sitio antes de que se desmande. Para hacer honor a la verdad debo decir que la 'invasión' de Argelia se circunscribe a una porción de las aguas del Parque Nacional de la isla, tras decidir unilateralmente Argelia ampliar su soberanía marítima. Lo que nos faltaba. El asunto llegará en breve, si no ha llegado ya, al Congreso de los Diputados y al Senado. La decisión del país africano se produjo vía decreto en abril de 2018 pero, fíjese lo que son las cosas, el Govern balear de la socialista Francina Armengol, acaba de darse cuenta en estos días.

La señora Armengol debería dimitir y con ella todos los componentes de su Gobierno incapaces de enterarse de lo que vale un peine. Pero en España no dimite nadie, sobre todo desde el santo advenimiento del Gobierno de Pablo Iglesias que cohabita como toda España sabe con el PSOE de Pedro Sánchez. No sé si es así o es al revés. Parece que los afines a Pablo y Pedro, el orden de factores no altera el producto, tuvieran bula. Hagan lo que hagan por mal hecho que esté y digan lo que digan por incongruente que sea, se les apoya y se les arropa hasta el ridículo en ese amplio redil del consejo de ministros.

Seguro que estos no reaccionan a tiempo. Seguro que estos se la dejan meter doblada y se quedan tan oreados. Practican el buenismo ese en el que parecen haber caído Sanpablo y Santairene, nada que ver con el Iglesias y la Montero de meses atrás, cuando PSOE y Podemos se daban nauseas entre ellos e incluso Pedro Sánchez anunciaba aquello de que no podría dormir en el confortable colchón de Moncloa sólo de pensar en gobernar con Pablo Iglesias. ¡Las vueltas que da el mundo! El conseller insular de Medio Ambiente, uno de los que no se dieron por enterado en el 2018, se ha puesto en contacto con el Ministerio de Transición Ecológica, del que es titular Teresa Ribera.

Hace falta saber si habrá reacción y ánimo de defender lo que de España es, o por el contrario se dejarán aconsejar por los 'pacifistas' de Podemos y se perderá lo que de España es. Sería lamentable porque el Gobierno de España es cogestor del Parque Nacional de Cabrera y el asunto es lo suficientemente grave como para rememorar Perejil, pero en el mar. A esta gente España le trae al pairo y lo mismo la desguazan que la venden en almoneda. Lo que haga falta antes de enfrentarse al "amigo" argelino que de "amigo" tiene lo que yo de cura. Como no enseñen pronto los dientes, nos tragan. En España no se pueden decir según qué cosas que sin embargo en otros países de la UE se hablan, se discuten, se ponen sobre el tapete buscándoles soluciones. Aquí la solución pasa por tantas cabeza que, ya verá el lío que se montan entre ellos. Ya lo dice el sabio refrán: "Mil cabezas, mil sentencias". Así funciona el actual Gobierno. Luego, con emparejar a Pablo y a Carmen, la Calvo, de paseo por los pasillos del Congreso, escenificando una aparente armonía que no existe, tan felices. Ya verá como les toca llorar como hombres lo que no han sabido defender como mujeres. ¿O es al revés?