Junqueras: la entrevista

Veo mucha gente ilusionada con la formación del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez y la etapa que eso inicia. No es extraño dada la situación que hemos vivido desde los últimos meses del Gobierno Zapatero, cuando el «no nos representan» se coreó en las plazas del 15-M allá en 2011, con la continuación de los años de recortes de los gobiernos de Rajoy, la tormenta de la corrupción generalizada, la ascensión a los cielos de una nueva casta de políticos, para acabar, una parte de ellos, aterrizando más o menos gradual pero rotundamente, y la otra parte, de modo atronador. Todo eso encabalgado sobre la pérdida de autoestima que para tantos ha comportado el descrédito del que han venido en llamar «el régimen del 78» o la descalificación de la Transición. Así, paso a paso, peldaño a peldaño, incapaces de un gran acuerdo entre estadistas (¿los hay?) que comportara una reforma razonable y correctora de las insuficiencias constitucionales detectadas, así como de la ley electoral que ha dado resultados tan ventajistas para algunos, hemos ido llegando a un punto en el que el desenlace, destino y acomodo de los «procesistas» catalanes se ha convertido en el núcleo medular en torno al que se ha conformado el nuevo Gobierno (aunque lo bendigamos por su feminismo, su antifascismo, su progresismo y su carga recuperadora de derechos, no podemos sustraernos a la visión de la dolorosa realidad de dependencia del separatismo con la que ha nacido y, lo que es peor, con la que tiene que gobernar). No sé cuánto tardaremos en pasar de estar ilusionados a vernos como ilusos...

Días atrás leíamos una entrevista que periodistas han hecho en la cárcel de Lladoners a Oriol Junqueras (siniestro beato, en calificación que tomo de Arcadi Espada). En una de las respuestas hace un circunloquio que resulta bastante habitual oírle: «Los españoles deberían preguntarse qué sucede si van pasando generaciones y esto sigue así, con un sistema judicial y un aparato de Estado de marcados tics franquistas». Pero los españoles no sólo nos preguntamos eso, sino muchas otras cosas, entre ellas el porqué de que él pretenda ser ajeno al grupo de «esos españoles», como si él y los suyos no fueran también protagonistas de la historia común de nuestra democracia, a cuya regulación y desarrollo tanto ha contribuido el catalanismo, como si cualquiera tuviera derecho a segregarse y evitar sufrir los males que contribuyó a crear o que no consiguió eliminar, a pesar de lo bien que el pueblo los ha remunerado para ese menester durante cuarenta años. Esta complacencia en poner a los demás ?a los que no estamos a su lado o no somos de su cuerda? como personas que no reflexionan del modo que él desea es una de las muestras de su inaceptable supremacismo o de su pretensión de superioridad moral. No dudo de que muchos entre los suyos deben de estar haciéndose preguntas de por qué con tanta propaganda, con tanta preponderancia social, económica y, sobre todo, institucional, más de la mitad de los que vivimos en Cataluña no los seguimos como corderos a pesar del enorme gregarismo que se respira en esta sociedad cata-lana, ahora, tan endogámica.

No es fácil discernir si es el resultado de una mala noche, una táctica electoral o puro resen-imiento, pero la entrevista resulta un tanto desagradable y, en cierto modo, grosera. Con respuestas tan categóricas como: «El Supremo no tiene razón en nada», o tan prepotentes co-mo: «Será un placer cruzarme con los socialistas catalanes cuando salga de aquí y ver si aguantan nuestras miradas» (¡un monumento al rencor beatífico!), o tan convincentes como: «Y una mierda. Y una puta mierda», en respuesta a la pregunta de si engañaron o no a los catalanes prometiendo una independencia imposible. Se reafirma además en el «Volveremos a hacerlo», amén de justificar ante sus seguidores la necesidad de hacer lo que hicieron para así poder repetirlo. ¡Repetirlo! De hecho esa es la justificación que da a tanto despropósito: haberlo hecho una vez para poder volver a hacerlo. Es para preguntarse si, ahora que nuestro presidente de Gobierno parece dormir bien, ya conseguida la investidura, vamos a seguir durmiendo bien los que vivimos por aquí y no somos gregarios de estos visionarios.

¡Demonio!, no sé si estamos ya empezando a arrepentirnos de estos pactos que parecen firmados con el espadón desenvainado sobre la mesa.