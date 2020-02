Despoblación (III)

En mi anterior artículo, comentaba algunos ejemplos que sirven muy bien de referencia, a lo que hay que añadir las innumerables trabas burocráticas que constantemente aparecen en la Diputación y la Junta de Castilla y León, así como la ralentización de expedientes que complican aún más la solución de los problemas, impulsadas estas dificultades por una legislación que desconoce la realidad de nuestros pueblos. La Ley del Suelo elaborada por el Gobierno de Aznar, y luego desarrollada por la comunidad autónoma, vino a crear más problemas que a dar soluciones, pues las Normas Urbanísticas Municipales (NUM), sobre todo en pueblos de más de mil habitantes, vinieron a crear un mayor caos y desconcierto al producirse una revisión de la normativa urbanística que no se adaptaba con la mayor exactitud posible a las exigencias sociales de los municipios. Por poner otro ejemplo del pueblo que más conozco, Santa Cristina, y que he podido comprobar que se puede hacer extensivo a otros muchos municipios, en el año 2007 se aprueban las NUM con la descabellada idea de aumentar la población a 5000 habitantes, para ello se programan 23 unidades de actuación, alguna con más de ochenta viviendas, la apertura de 40 nuevas calles, en definitiva, se pretendía cuadruplicar el pueblo, cuando en realidad lo que sufría era una fuerte despoblación. El resultado fue el caos, la imposibilidad de edificación, el aumento del IBI, más despoblación y el embargo de los presupuestos municipales que tienen que invertir un montón de millones en deshacer lo que se hizo. Y las administraciones provincial y autonómica sin inmutarse por haber permitido estos descalabros. A esto hay que añadir que los pueblos pequeños deben superar el escollo de las normas provinciales, enredadas entre la lentitud burocrática y la maraña política provincial. No podemos olvidar que en Castilla y León el 30% de los municipios tienen menos de 100 habitantes. Como conclusión, lo que se ha conseguido en los pueblos con NUM es el efecto contrario, al tener que urbanizar para construir, lo que ha provocado el abandono del pueblo. Una mala normativa ha acelerado la sangría.

Otro elemento fundamental, además del urbanismo, en cuanto al tema de la despoblación es la forestación. Los terrenos forestales suponen más de la mitad de nuestro país y están ubicados en suelos menos accesibles y más montañosos, en zonas más pendientes, frías y secas y, por lo general, menos aptos para la agricultura y, por tanto, con más problemas de despoblación y, en consecuencia, provoca la desafección humana, el abandono de usos y costumbres, la merma de la cabaña ganadera, el abandono de caminos y por consiguiente la ausencia de la permanente vigilancia que los habitantes ejercían en otro tiempo sobre los espacios habitados. En mi pueblo, por el monte no se ven ni pájaros. Esta ha sido la gran equivocación de la Administración, apartar a los vecinos de la gestión de estos espacios, considerada como negativa, lo que a su vez conlleva el abandono de toda actividad, sobre todo la ganadera y de desbroce del monte, provocando a su vez la pérdida de población local y el aumento de riesgos de incendio, entrando en un peligroso círculo vicioso. El sistema de extinción de incendios en nuestro país es eficaz, pero muy costoso, sin contar con el riesgo de las mafias, como ya denuncié en un artículo titulado El cártel del fuego, publicado por La Opinión de Zamora. En un estudio de la Universidad de Valencia se asegura que los bosques más adultos y menos cerrados aumentarán la producción de pastos para la ganadería extensiva y para la caza asegurando un suministro de proteína animal sin generar gases de efecto invernadero y con pastos de alta calidad nutricional. Esto no se ha tenido en cuenta a la hora de fijar subvenciones al campo. En mi infancia, recuerdo cómo los campesinos iban con el carro y varias garrafas de agua al monte para hacer cisco y nunca hubo un fuego. Sabían perfectamente que lo que daba de comer había que respetarlo.

La reconversión del campo ha sido brutal, no admite una mínima comparación con la reconversión industrial o minera. El fracaso de las ayudas al campo ha sido notorio, sobre todo porque ha habido una falta de comprobación de los resultados reales de esta política de ayudas, que se han vinculado exclusivamente al sector primario y no se han comprobado sus resultados. Es más, un buen número de estas ayudas han caído en manos de propietarios absentistas, que no son agricultores a título principal, y que han contribuido a engrosar su renta. Son innumerables los ejemplos que puedo pones sólo en mi entorno.

Otro factor necesario para revitalizar el mundo rural es abordar la extensión de banda ancha, en estos momentos con una cobertura muy baja, lo que sería una manera de conseguir que surjan nuevas iniciativas profesionales que faciliten la llegada y fijación de nueva población. El problema de las telecomunicaciones y su solución se ha convertido en algo esencial para paliar la situación regresiva de los pueblos, por lo que toma el carácter de problema de Estado y de urgente solución.

Dejo a un lado la sanidad y la educación, factores esenciales para la revitalización de nuestras zonas rurales y elementos imprescindibles para la recuperación de nuestros pueblos, más si queremos que haya niños y que la población goce de buena salud, pero ya vemos hacia dónde camina la sanidad retirando consultorios y asistencia médica. Y la cultura... que no son bares ni fiestas; y los urbanitas, catetos y ecotontos, que no soportan el canto del gallo o el sonido de las campanas y confunden la naturaleza idealizada de nuestros clásicos, muy bucólica ella, con el campo. Y...Y...Y... Por tantas cosas, permítanme que sea un escéptico y crea que la tendencia no va a cambiar.