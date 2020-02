El PSOE está irreconocible. Desde que fuera fagocitado por Podemos y el independentismo catalán, acepta lo que nunca jamás los grandes socialistas que en más de cien años de historia han dejado huella, hubieran consentido. A este PSOE no lo conoce ni la madre que lo parió. Y es una pena. Porque de siglas de Estado ha pasado a ser cualquier cosa menos un partido consecuente. PSOE, Unidas Podemos y el batiburrillo de aliados que se han buscado dentro del independentismo, soberanismo y terrorismo, han rechazado la reforma del reglamento propuesta por el Partido Popular (podían haberlo propuesto los socialistas) para que sólo puedan considerarse válidas las fórmulas de acatamiento "sí, lo juro" o "sí, lo prometo", sin que pueda añadirse ninguna expresión a continuación. Los diputados independentistas seguirán teniendo luz verde para prometer la Constitución con esas fórmulas polémicas, desvergonzadas, insultantes y faltas de seriedad que vienen utilizando más a modo de provocación que otra cosa.

Esta deriva puede llevar a futuros parlamentarios a pronunciar cualquier barbaridad y ser tan válido como las chorradas a las que no terminamos de acostumbrarnos. Imagínese por un momento que Willy Toledo tuviera que prometer su cargo, miccionaría y defecaría en todos los santos del cielo y se quedaría tan pancho. Y como eso es libertad de expresión, pues nada. Cabe esperar que lo mismo ocurra si algún osado micciona o defeca encima del presidente del Gobierno, sus vicepresidentes y ministros. Los de lengua larga y viperina se acogen a la libertad de expresión con la misma facilidad que los yanquis a la Quinta Enmienda de su Constitución que consagra el derecho a no declarar.

La política en el Congreso y el Senado patrios es de perfil bajo, yo diría que incluso barriobajero. A las coletillas de la izquierda y a la última expresión de Iglesias le remito. Como Sánchez siga dejándose llevar por sus eximios compañeros comunistas ya le diré yo dónde se va el PSOE de aquí a pocos años. Al secretario general del Grupo Socialista, Rafael Simancas, no se le ha ocurrido otra cosa que argumentar la posición de su partido diciendo que existenproblemas más importantes en el país como para entrar a regular las fórmulas de acatamiento. Curioso, porque hasta ahora los problemas más importantes de España, país para esta gente, tampoco los está resolviendo el Gobierno de cohabitación. A ver a quién dejan preñada.

La jura de la Carta Magna es un requisito imprescindible para el perfeccionamiento de la condición de diputado pero ha terminado por convertirse en un polémico y desgraciado espectáculo en las Cortes debido a las fórmulas utilizadas por los partidos secesionistas, que aprovechan el momento para realizar reivindicaciones políticas de dudosa validez jurídica. Algo tendrá que decir al respecto el poder judicial, si antes no se lo carga el Gobierno a fuerza de dar mando a la Fiscal General del Estado, en detrimento de la autoridad de los propios jueces. Esto es una mierda, de verdad. Dan más pena que otra cosa. Y, encima, hay que tragar. Son lentejas, si quieres las comes y si no las dejas. Y lo que no se puede ni se debe hacer es dejarles campar a sus anchas. Es lo que quieren. Que no haya voces en contra, que no haya voces discordantes.

Gracias a esta gente, España sigue siendo un país de chiste, pero de chiste malo y además vergonzoso y peligroso. Lo dicen voces autorizadas y respetadas. Seguir atentando de forma tan flagrante contra nuestro ordenamiento jurídico es una barbaridad que cala negativamente en la Europa seria y formal que ya mira a la España de Sánchez e Iglesias con recelo.