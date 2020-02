La vida es el asombro progresivo que nos capacita para pensar. Hace pocos días, alguien me preguntó qué era besar. Créanme que no supe dar resolución a tal planteamiento. ¿Ustedes saben lo qué es besar? Ya, no me digan definiciones adiestradas por el diccionario. Creo que el asombro (muchas veces) es la mejor definición. Los besos son el afrodisíaco que incita a ensueños extenuantes, y nos dan las conclusiones de muchas sospechas. Creo que los besos hablan. Sí, son la felicidad inverosímil que hace alegre lo imaginario y le da una mirada amorosa a la noche. La gran escritora, Sylvia Plath dijo: "Bésame y sabrás lo importante que soy".

¡Qué de veces vencemos el hambre comiendo unos labios! Durante años, mis lectores seguro que lo recuerdan, escribí muchas columnas que encendían hasta el sol. El erotismo es un contrapeso que acelera la prosa y la pone a cuatro patas; saboreando por detrás lo húmedo. Y por delante también, para qué negarlo. Hay cosas que invitan a cerrar los ojos y a vivir un contraluz en silencio. Besar es mirar con los ojos cerrados al universo y estar a la altura de un mar en calma. Hay momentos en la vida en los que lo carnal es suspense que nos acompaña; sí, ¿y qué pasa después de un beso? Creo que la mejor manera de saberlo es desahogando la libertad junto a las sábanas, por supuesto, dejando las pasiones abiertas durante mucho rato. Antes de que la carne sea esqueleto es importante admirar sus virtudes en todas las batallas.