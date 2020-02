O todos o ninguno

Que no, que los políticos no pueden ni deben, por una cuestión de ética y también de estética, tener más prebendas de las que consiguen gracias al cargo. Ya está bien de momios. Que se dediquen a dar ejemplo y dejar de ser esos ejemplares que habría que poner a buen recaudo para evitar desmanes. Cuánto gustan las canonjías a la clase política. Para encontrarte uno solo de sus practicantes capaz de renunciar a los lucros que les proporciona el cargo, la mayoría están a ver lo que sacan y cuánto sacan. No ha sentado ni bien ni medio bien entre los ciudadanos de Zamora saber que los concejales del Ayuntamiento tienen ORA gratis para sus vehículos particulares en zona próxima al Ayuntamiento. El asunto lo han disfrazado apelando a la eficiencia y eficacia que eso supone para su trabajo. ¡Y un cuerno! Para su bolsillo, pero no para su curro.

Sorprende que los concejales de IU, crisol en tantos aspectos, y lo digo con respeto no con ironía, hayan sucumbido. Como han sucumbido PP y Ciudadanos. Sólo los tres concejales del PSOE han renunciado a semejante beneficio con muy buen criterio. Alguien tiene que establecer la diferencia. Se agarran como a un clavo ardiendo a todo lo que sean ventajas y a los ciudadanos que nos den. Ni para una urgencia, que nos puede salir cara de narices, podemos aparcar en 'terrenos' de la ORA porque no nos pasan ni una. Me importa un bledo que esta situación sea pasajera. Lo que sí me importa es que han quitado unas cuantas plazas de taxi para poner ellos sus cochecitos leré, coches y cochazos, que de todo hay.

Que vayan en bicicleta, en patinete o en vespino que ocupan menos espacio, pero que dejen de aprovecharse del cargo para ir a gusto en la burra. Y eso va para todos en general, los del Ayuntamiento, los de la Diputación y los de la Junta. Siempre es la Institución a la que en teoría sirven, la que sufraga sus gastos. Y la oposición ni mu.

Empiezo por decir que el equipo de gobierno del Ayuntamiento no tiene oposición. Por la boca muere el pez, y eso es lo que le ha ocurrido a la concejala y senadora Mayte Martín Pozo que prometía una oposición constructiva. No dijo dónde. En cuanto asentó sus posaderas en el escaño del Senado, le ocurrió lo que le ha ocurrido a tantos que: "allá en tierra leonesa un rincón se me olvidaba, Zamora tiene por nombre, Zamora, la bien cercada, de un lado la cerca el Duero, del otro peña tajada...". Ella quería Madrid sobre todas las cosas, intentó colar a sus votantes que podría con todo, y ni allí, ni aquí, y como el señor García Egea es muy complaciente, el muerto, que es Zamora, al hoyo y el vivo, que son los que marchan escopetados pa Madrid, al bollo. Eso de que los partidos políticos premien a los perdedores es algo que trae quemada a toda la sociedad. Con eso de que tienen que apagar fuegos internos, pues velay.

Ojo, porque, el romance XI de la Infanta Doña Urraca, también dice: "... ¡Quien vos la quitare, hija, la mi maldición le caiga!". Sin comentarios. Son los políticos y esta sociedad indolente y pasota los que han llevado a Zamora a la penosa situación en la que se encuentra. Estamos desahuciados en muchos aspectos. El Romance en cuestión lo refleja a las mil maravillas porque concluye: "Todos dicen "Amén, amén", sino don Sancho que calla". Eso es lo que se ha venido haciendo, decir a amén a todo lo que han hecho nuestros representantes políticos que, si fueran nuestros, muchos somos los que estamos dispuestos a venderlos en almoneda.