Zamora "is different"

En los años 60 las playas del litoral español experimentaron una masiva afluencia de visitantes en busca de sol y playa. Con el eslogan "Spain is different" muchos turistas extranjeros llegaron a nuestras costas huyendo del frío y las inclemencias de otras latitudes, mientras los veraneantes autóctonos, madrugón mediante y con sombrilla en mano, buscaban su lugar en primera línea de playa.

Afortunadamente en Zamora no hay que madrugar para ir a colocar la sombrilla, ni es preciso guardar sitio para disfrutar de un buen baño si las temperaturas y las aguas del Duero lo permiten. A pesar de ello, hay lugares en los que se disputan posiciones más allá de los Pelambres. Desde las primeras filas de las procesiones de Semana Santa hasta los asientos en la plaza de la Catedral durante el verano cultural, pasando por las plazas de aparcamiento en las zonas más céntricas de la ciudad.

Precisamente, en estos últimos días, hemos presenciado cómo los aparcamientos cercanos al Consistorio han estado más concurridos de lo habitual. Mientras se inician las obras en la trasera del Ayuntamiento algunos taxistas ven como la zona de parada y recogida de viajeros de la Plaza Mayor se encuentra parcialmente ocupada por los automóviles del alcalde, su personal y algunos de sus concejales. No hace falta madrugar demasiado para observar cómo las cotizadas plazas de la parada de taxis de la Plaza Mayor se completan, y la primera línea de playa del invierno zamorano la ocupan los coches del alcalde y de sus concejales a las puertas del Ayuntamiento. En la tertulia radiofónica, que cada martes solemos mantener los portavoces municipales de los distintos partidos, se comentó esta inesperada situación y el portavoz de Izquierda Unida no dio ninguna alternativa a la ocupación de la parada. Su única respuesta fue que el uso particular de los concejales y del Alcalde de las plazas de taxi era consecuencia de una "situación momentánea", mientras las obras de ampliación del edificio municipal se estén llevando a cabo.

Momento a momento todo parece indicar que las circunstancias actuales se alargarán en el tiempo. Las primeras prospecciones en el terreno han puesto a la luz un cubo de muralla. A esperas de que la cata arqueológica determine los restos de muralla existentes y las medidas a tomar respecto a ellos, todo parece indicar que no estamos ante un breve espacio de tiempo. Mientras tanto, confiamos en que desde Izquierda Unida rectifiquen y propongan una solución temporal que compense este desequilibrio.

Más allá de los perjuicios que se puedan generar a los trabajadores en este lapso de tiempo, este tipo de conductas son especialmente preocupantes por lo que se desprende de ellas, como ocurre con los aparcamientos de la ORA. Es un agravio comparativo difícil de justificar que el alcalde y todos los concejales puedan aparcar gratis en todas las zonas azules de la ciudad. Por ello, los concejales del PSOE en este nuevo mandato, desde que tuvimos conocimiento de este privilegio, decidimos renunciar a él. No por el beneficio particular que pueda suponer para cada concejal, sino por lo que simboliza el hecho de que un representante municipal pueda aparcar por toda la ciudad y durante los 365 días al año en unas condiciones distintas a las del resto de vecinos y vecinas de Zamora. Este tipo de prebendas son propias de otra época y nos recuerdan al "munícipe por antonomasia", a aquel alcalde que vitoreaban sus paisanos en la genial película del recientemente fallecido José Luis Cuerda.

Hace unos meses Izquierda Unida cosechó una mayoría absoluta inédita y sin parangón en toda España. Los zamoranos reconocieron su capacidad para gobernar junto a nuestro partido, el PSOE, y premió una forma de hacer las cosas de manera distinta a como se habían venido haciendo en el pasado. Zamora es diferente por muchos motivos de los que nos sentimos orgullosos pero hay malos hábitos que deben permanecer desterrados. Solamente les pedimos que no caigan en viejas tentaciones y que vuelvan al camino que tanto beneficio trajo para la ciudad. No duden que encontrarán nuestra mano tendida en el mismo sitio donde la dejaron.