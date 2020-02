Demasiado opacos

Los más moderados dicen que en España hay dos Gobiernos, el de Sánchez y el de Iglesias. Los exagerados opinan que son cuatro los gobiernos, Sánchez, Iglesias, Junqueras y Maduro. Allá cada cual. Lo que sí sé es que Sánchez lo tiene cada día más complicado por no cortar a Iglesias cuando mete la pata. Esa fagocitación de la que he venido hablando insistentemente y que también aprecian importantes analistas, está tomando cuerpo. Trump no quiere recibir a Sánchez, en Europa hay recelos en torno a este Gobierno raro, raro, raro. Y en España le crecen los problemas y las broncas. Este Gobierno sale a varias broncas diarias.

El Consejo de Transparencia no está dispuesto a pasar ni 'tantín' así a las instituciones, con mayor motivo si se trata del Gobierno de España. Parece que no está dispuesto a rendirse fácilmente por mucho que le cueste. En una democracia no se puede ocultar nada, que no sea secreto de Estado, a los ciudadanos. Las instituciones en general y el Gobierno en particular están en la obligación de cumplir. Al parecer, las buenas intenciones que proclama el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se corresponden con la política que viene practicando insistente y machaconamente el Gobierno, la política de la ocultación y de la mentira.

Moncloa y en concreto el gabinete de Presidencia cuando se trata de información comprometida para sus intereses, habitualmente desoye las resoluciones de Transparencia que le obliga a rendir cuentas ante los ciudadanos. Del dicho al hecho siempre hay un trecho que, tratándose de este Ejecutivo, resulta insalvable. En el organismo garante de que los ciudadanos consigan la información que les corresponde, no sólo están que trinan por los constantes incumplimientos, es que no les ha temblado el pulso a la hora de tensar sus reclamaciones al Ejecutivo. Al parecer, el gabinete de Presidencia estira los plazos de información lo máximo posible antes de dar respuesta al reclamante. Como la primera respuesta suele ser negativa, el ciudadano tiene dos caminos: rendirse o continuar demandando que se cumplan sus derechos a través del Consejo de Transparencia. La primera está dejando de ser la opción.

Vamos, que de transparencia, ni si quiera lo justo. No existe prácticamente para este Gobierno. Que fácil resulta blasonar de las bondades que en realidad no se tienen, cuan fácil resulta vender la burra al ciudadano y cuán difícil comprometerse con la verdad y la transparencia de la que tanto alardean. No, si ya lo dice el refrán: "Dime de qué alardeas y te diré de qué careces". Y el Gobierno actual carece, entre otras muchas carencias, de compromiso con los ciudadanos y de transparencia. No estamos enterándonos de nada de lo que se cuece de puertas adentro de La Moncloa, sólo de aquello que, interesadamente, desean que se divulgue, desean que vea la luz.

La información pública y las normas de buen gobierno deberían ser los ejes fundamentales de toda acción política, pero no lo son en la actualidad. Y eso que "sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones, es cuándo podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos». Es la acertada opinión del Consejo de Transparencia. No se puede ser tan opaco y pensar que el ciudadano es tonto. Más transparencia y más acceso a la información pública.