Hacer de tu capa un sayo o la individualización de los derechos

¿Por qué voy a pagar yo por la escuela de los niños si no tengo hijos? ¿Y por el médico si yo tengo una salud de hierro? ¿Y por la construcción de autovías si no tengo coche? ¿Y en Zamora por el transporte de la energía eléctrica cuando no sólo se produce al lado de casa sino que ya pagamos bastante precio por la expropiación?

Pues las escuelas y universidades que las paguen los padres con hijos; el médico cada cual según su enfermedad y los sanos nada; las carreteras los que tienen coche o "fragoneta"; la luz más barata según la cercanía de la central hidroeléctrica, térmica, solar, eólica o la que la produzca. Y por supuesto, la pensión para el que la cotiza y el paro que cada cual ahorre el suyo.

Así se llegaría a la mochila austriaca, que es un sistema aplicado en Austria por el cual cada trabajador tiene una cuenta bancaria individual para la jubilación que le acompaña a lo largo de toda su vida laboral aunque cambie de empresa o sea despedido, puesto que en ambos casos se lleva puesta la mochila. Estas cantidades sustituyen la indemnización por el despido o el cambio y, al final de su vida laboral formarán parte de la jubilación. Así cada trabajador tendría su mochila y, por lo tanto, su indemnización por despido y su jubilación serían diferentes.

La madre del cordero de este sistema es quién le pone el cascabel al gato; o sea, más allá de estos dichos domésticos: ¿quién llena la mochila? En Austria parece ser que son los empresarios. Aunque cuando PP y PSOE con el apoyo de Ciudadanos lo han propuesto en España, los empresarios lo han rechazado de plano por el alto nivel de paro en comparación con Austria, y se barajaba llenarla también con dinero público y con aportaciones de cada trabajador. Algo no alejado de la aportación que ya hacen a la Seguridad Social empresarios y trabajadores, y el propio Estado cuando se agota la caja.

Pero esta mochila que disfrazan de justicia para que cada cual reciba lo que aporta, viene cargada de ideología ultraliberal. Y es peligrosa, porque pretende individualizar los derechos básicos, como el derecho a la pensión o a la protección social en caso de paro. En definitiva, los derechos sociales, que están recogidos en la Constitución –oído cocina a los autoproclamados constitucionalistas- y que se llaman sociales porque corresponde proveer a la sociedad de manera generalizada, aunque regulados legalmente. En el caso de España: pensión mínima y máxima; contributivas o no contributivas; por jubilación ordinaria o anticipada; por viudedad y orfandad; por incapacidad permanente total, absoluta y gran invalidez... En definitiva, hay muchas variedades pero menos que con la mochila austriaca donde cada vecino de la casa va a tener una pensión distinta: la de su mochila.

Pero no es la única amenaza de la mochila ultraliberal que, en pequeñas dosis, va imponiendo su ideología para acabar con el sistema de protección. Que nos lleva a plantearnos las preguntas y respuestas del inicio entre amplias capas sociales. Y que puede desembocar en el individualismo del "¡sálvese quien pueda!" y en la ley de la selva.

En píldoras más fáciles de tragar que la mochila austriaca, en la mochila liberal van cargando el cheque escolar, los conciertos educativos y sanitarios, los seguros médicos privados, los fondos de pensiones... Todas variedades para que el acceso a estos servicios básicos sea diferente, de manera que si anulan alguno no haya protestas.

El modelo liberal de prestación de servicios lo estamos importando de los Estados Unidos de América, donde las familias medias tienen que ahorrar para parir en un hospital o se arruinan cuando tienen que pagar una operación; la educación está totalmente segregada entre ricos y pobres, el despido es libre y gratis, y los viejos viven en la calle sin pensiones. Esto lo sabemos por las películas que también importamos junto con su cultura, y que proclaman el culto al individualismo incluso en la seguridad y la justicia, en esas películas- empezando por las del Oeste- en las que el héroe americano se salta la ley continuamente para resolver conflictos que el "cherif" o la inútil policía americana no pueden.

Esta ideología del individualismo -que en refranes españoles se traduce en el título de este escrito, "hacer de su capa un sayo", o de otros como "el buey solo bien se lame"- se ha extendido también en las luchas sociales: así en el mundo del trabajo y defensa de los servicios se ha ido evolucionando de las huelgas generales o sectoriales a las "mareas", verde, blanca, negra, violeta, arco iris... ¡como si no fuéramos todos un mundo de colores!

También se ha plasmado en las luchas territoriales: independentismo de Cataluña, o autonomismo leonés, o provincianismo zamorano, o cada cual lo mejor para su pueblo ¡Como si no hubiera ricos y pobres en cada lugar!

Algunos no creemos que se solucionen los problemas de Cataluña con su independencia de España, ni los de León con su separación de Valladolid, ni los de Zamora solos como Viriato – entre otras cosas porque le asesinaron los suyos-. Tampoco que se solucionen luchando los profes por la educación, los médicos por la sanidad, y los agricultores por el campo- porque todos comemos, vivimos, aprendemos.

Sé que la sociedad está muy lejos del "de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad" y del "proletarios del mundo, uníos".

Pero al menos, ahora que nos han dado las respuestas, cambiemos las preguntas: ¿Merece la pena tener un médico para pueblos de menos de mil habitantes? ¿Y una residencia para ancianos? ¿Y una escuela para cuatro niños? ¿Y asfaltar una carretera para cuatro tractores? ¿Internet para cuatro viejos que no saben usarlo? ¿El hijo de un obrero o de un parado puede pagar la universidad? ¿Cuánto nos tienen que cobrar por la ropa fabricada en China? ¿Y por los zapatos que antes se hacían en Elche y ahora vete tú a saber? ¿Y por lo coches de Valladolid? ¿Y por el turrón de Jijona y el cava catalán?... ¿Y a cuanto vamos a cobrar el queso zamorano en Corea del Sur, que lo va a llevar la Diputación gourmet?

¡Ah! Y hablando de la Diputación, ahí sí que hacen de su capa un sayo. Pero es para escribir un libro entero. Otro día.

(*) Teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zamora