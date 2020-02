Lo que vi y lo que deseo ver en mi tierra zamorana

Mucho tiempo hacía que no pisaba yo mi tierra Zamorana; pero con la visita del Mallorca decidí hacerle una visita y me hubiera gustado dejarle mi impresión en verso... Pero aunque me satisfizo el fútbol, no así todo lo demás: mis gentes, mi tierra, el ambiente, el "progreso"... ¿...?

Me gusta la poesía libre; pero la prosa es muy distinta y austera por ser más real y verdadera. Si todos los pueblos se abren caminos de futuro, ¿Por qué no lo haces tú también mi querida tierra?

Campo de tierra eres -así te definen los libros y la historia- Ya quisieran todos tener un Duero para alimentarlos... Creo que lo tenéis todo para ser un gran pueblo ¡Sólo os falta fantasía y voluntad!

Las decisiones para conseguir los dineros de Europa, en los despachos, y todos los demás a trabajar y dar ejemplo si es que eres municipal...!

Si nunca se empieza, nunca se podrá llegar...

¿Situación? ¡Nadie como tú la tiene: el Ave, por tu casa pasa; la gran autovía Ruta de la Plata, a tus pies la tienes, la A6 con Madrid, a dos pasos; Benavente, enlace con el norte y noroeste... ¡Lo tienes todo para ser una gran ciudad!

¿Por qué entonces no produces bienestar para tus hijos y nos tenemos que marchar???

¡Demos el voto, pues, a los que se comprometan de verdad con la Zamora nueva y próspera, entendiendo claro está, con todos sus pueblos... La Ciudad, parece ser, está contenta con el alcalde...

¿Por qué no aprovechar el momento para ofrecer a las industrias catalanas que se quieren ir ahora de su tierra, vuestro apoyo y suelo? ¡Saldréis ganando mucho!

¡Felicito, cómo no! Al Zamora Club de Fútbol por su trayectoria y la alegría que nos da!

En tres días de mi estancia tuve tiempo de visitar algunos pueblos... ¡Qué desolación! No vi niños, ni cabras ni ovejas... ¿Dónde están aquellos rebaños que salían por las mañanas con sus cencerros y volvían al atardecer con las ubres llenas? Las huertas calcinadas por el sol y desiertas... ¡Qué soledad!

Pero mira por dónde, tuve la suerte de encontrarme, sin contar con ello, con un paisano de un pueblo cercano. Cruzamos las palabras de saludo y surgió la conversación. El buen hombre me invitó a pasar y orgulloso me enseñó su casa y ¡cómo no! su huerta de la que estaba muy orgulloso y no es para menos... Patas, cebollas, pimientos, tomates... Un vergel –claro en su tiempo- todas estas verduras pasan de los dos kilos ampliamente y este peral, que acarició con sus manos, no aguanta la multitud de peras igual que aquel manzano.. Superan los dos kilos también. Pero la mayor sorpresa es que ha cosechado sandías de más de 18 kilos.Tuvo que exponerlas en un bar de la Puerta de la Feria para que le dieran crédito. Por su placidez y expresión me daba cuenta que el buen hombre no exageraba.

Dado que la tarde era agradable –aunque fresca- y dado el buen talante del hombrico, me atreví a hacerle una pregunta que me rondaba por la cabeza, justo ya antes del partido de fútbol...

Vi y contemplé muy superficialmente olivos de buen tamaño y presencia en varias fincas más o menos cercanas al Estadio... El tiempo –dada la hora próxima al partido- no me permitió acercarme para despejar la duda de si tenían o no aceitunas... y con ellas la posibilidad remota del aceite...

Pues mire usted., intervino rápidamente el buen hombre, precisamente esta duda se la despejo yo en el instante: tienen muchas y buenas aceitunas y dan un aceite que puede competir con las mejores del sur.

Me dejó atónito tan rápida como positiva afirmación.- ¿Y el molino? Repliqué; y con la misma, me respondió: muy bueno y cerca....

¡Caramba, caramba!, pensé yo; mira por dónde la última tarde en mi Zamora ha sido positiva gracias a la amabilidad y sabiduría de un solo hombre... Con cien hombres así, Zamora cambiaría.