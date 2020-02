¿Cuál ha sido la causa?

Ya nadie duda, a estas alturas, que el coronavirus chino no ha sido la causa de la suspensión del Mobile World Congress que debía celebrarse en Barcelona. El ambiente en España con respecto al coronavirus es tranquilo, seguro y saludable. Por eso no se entendía la cancelación de tantas y tan importantes compañías como Sony, Samsung, Cisco o Intel, entre otras muchas, que por el contrario no han dudado en exhibir sus novedades en el Integrate System Europe de Amsterdam, un evento tecnológico también pendiente del mismo riesgo de contagio por el coronavirus.

Las teorías se han disparado, incluida la teoría de la conspiración. A la Ciudad Condal la han hecho polvo. El Mobile iba a dejar muchos cientos de millones de euros a una Barcelona que lo necesita más que nunca, diga lo que diga su alcaldesa, Ada Colau. Barcelona está en el punto de mira de muchas compañías tecnológicas y de muchos gobiernos como el estadounidense, al que no le gustan las algaradas independentistas. Hay quienes pican más alto y dicen que es consecuencia del Gobierno actual. Que Podemos y el comunismo no encajan en sus esquemas y que España y por ende Barcelona no entran en sus planes de exhibición de novedades tecnológicas.

Desde luego, la razón no es sanitaria. No se explica que otras ferias internacionales, y no sólo la de Amsterdam, también el Salón del Automóvil de Ginebra, sigan su agenda como si tal cosa y la de Barcelona haya concluido sin empezar. El coronavirus suena a excusa y da que pensar. ¿Hay algo más detrás? Seguro. Entre los economistas circula la teoría que las firmas tecnológicas han querido mandar un mensaje al Gobierno de España por la tasa Google que Pedro Sánchez continua empecinado en aprobar pese a que recientemente Francia ha renunciado a hacerlo de forma unilateral si no hay antes un acuerdo en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Esta es la posibilidad que apunta el economista José María Gay de Liébana. El Gobierno va en solitario por un lado, negándolo todo, y los demás, van por otros derroteros. Aunque bien cierto es que al Gobierno de España no le ha quedado otra que reconocer que el Mobile no se ha cancelado por culpa de la alerta sanitaria. Posiblemente el Ejecutivo patrio sepa los motivos pero nunca los va a revelar. Es posible que haya un poco de todo. Tasa Google, situación política en España y la caída en picado de Barcelona desde que unilateralmente, primero Puigdemont y luego Torra, decidieron hacer por su cuenta la 'guerra de la independencia' que conduce a estas y peores situaciones, como la huida progresiva de medianas y grandes empresas que están dejando Barcelona por imposible y trasladando sus 'enseres' a otras ciudades más tranquilas.

Da la sensación, a simple vista, que la Integrate System de Amsterdan tiene muchas papeletas para llevarse de calle al Mobile World. Un duro palo para Barcelona, en el presente y en el futuro que se sitúa en 2021. Ada Colau, ha sacado pecho, se ha puesto un pelín soberbia y ha dicho que para subsistir, Barcelona no necesita ni al Mobile ni a ningún otro Congreso que se precie o se desprecie. Es una pataleta, porque las pérdidas, en cifras, son abrumadoras.

La cancelación del 'Mobile' ha dado al traste con las previsiones de generar un impacto económico de 500 millones de euros en esta edición y la creación de 14.100 empleos temporales, lo que hubiera supuesto un nuevo récord para el evento que llegó por primera vez a la capital catalana en 2006. Quién sabe si el Congreso en Barcelona es ya historia.