Poco nivel en el Congreso

Cierto que el tema de la eutanasia es complicado de tratar, porque cada uno de nosotros puede pensar de manera diferente a ese respecto; y a unos les afectará más que a otros, ya sea directa o indirectamente; y a otros, a los profesionales de la medicina, de manera especial, porque, al fin y a la postre serían los encargados de poner en práctica lo que la ley llegara a contemplar. Conjugar ciencia y religión, sentimientos y conciencia no es tarea fácil, de manera que donde quiera que el controvertido tema sea tratado se afilarán las aristas del pensamiento para defender una u otra filosofía de la vida, uno u otro criterio.

Así que nadie podía esperar que ese tema, cuando fuera llevado a las Cortes, no llegara a levantar ampollas, como así ha sucedido. Pero, lo que nadie podía pensar era que fuera tan bajo el nivel de algunos de los intervinientes en el debate que, para defender su postura, tuvieran que recurrir a descalificar a sus oponentes tildándolos de aniquiladores, de gente que pretende hacer una "limpieza" de los mayores por esa vía, la de la eutanasia, para así ahorrar gastos al Estado. Forma tan mezquina como simple esa de acusar a los contrarios de actuar con algo parecido al genocidio.

Exigir el estricto cumplimiento de un protocolo, en el caso de ser aprobada esa ley no solo parece necesario, sino imprescindible, para que por encima de todo llegue a prevalecer la libertad de decisión de los ciudadanos, sin que ninguno esté obligado a nada que no sea lo que sus propias circunstancias y conciencia le pidan en esos momentos, a los que, de una manera u otra, todos habremos de llegar, y en los que da lo mismo ir con traje de pana y camisa de lienzo que con cachemira y seda.

No solo es entendible que haya quienes se opongan a que esa ley se llegue a aprobar, sino también respetable, porque la conciencia de cada uno no tiene por qué ser la misma que la de los demás. Pero ese punto de vista como cualquier otro, necesita de argumentos, que sin duda los habrá, para poder ser entendidos, y no precisamente las barbaridades que se han escuchado en el Congreso, algunas que parecen salidas de la boca de una serpiente cuando se le pisa la cola. Y es que hay poco nivel en la Cámara Baja, como ya ha quedado demostrado en otras ocasiones. Y no cabe poner vacuas disculpas, porque los intervinientes no improvisan sus discursos, de manera que no sirve decir que han tenido "un calentón", ya que el "guión" lo llevan preparado de casa, y su actuación no deja de ser una mera función de teatro, aunque, eso sí, mal interpretada.

Al tratarse de un tema tan delicado, susceptible de cualquier tipo de reacción, quizás, una hipotética aprobación o desaprobación de la ley debiera pasar por un referéndum que diera o no el visto bueno lo que en las Cortes se haya decidido. Y es que, si se pide ir "a las urnas" por otras cuestiones de menor trascendencia, ¿cómo no cabría exigirse hacerlo ahora, cuando se encuentra en juego algo que afecta directamente a nuestras propias vidas?

A partir de ahora, correrán ríos de tinta al respecto, y el que más y el que menos, intentará documentarse sobre las ventajas e inconvenientes que la eutanasia tiene y sobre sus puntos fuertes y débiles, para poder llegar a tener su propio criterio. Porque escribirán y hablaran expertos de todos los colores, de diferentes ideologías y de distintos campos del saber que, sin duda, estarán más capacitados para ello que los que van a pulsar el botón al Congreso, especialmente esos que creen que van a tener más razón si gritan y adoptan gestos hoscos.

Visto lo visto, no parece prudente dejar en manos de quienes han demostrado incompetencia en tema tan trascendente, no habiendo sido capaces de debatir como gente juiciosa y respetuosa. Con gente que prefiere recurrir a los exabruptos en lugar de hablar con voz lenta, habiendo sometido previamente cada palabra, a un meticuloso análisis. Gente que parece expresar sus argumentos pensando, más que nada, en la mezquindad de obtener más o menos votos, esperando que alguien les llegue a decir aquello de "Todos somos contingentes, pero tu eres necesario", como lo hicieran los habitantes de aquel pueblo - que leía desaforadamente a Faulkner - cuando se dirigían a su alcalde, en la surrealista película de José Luis Cuerda "Amanece que no es poco"

Porque el caso es que, en el otro mundo, caso de existir, no parece que los votos de por aquí nos puedan servir de mucho.