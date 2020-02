No hay mesas para todos

Poco tiempo después de intervenir en la jornada sobre "Razones para quedarnos. Estrategia frente a la España despoblada", organizada por este diario, Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y vicepresidenta cuarta del Gobierno (casi se queda uno sin aliento al decirlo todo seguido) se reunió en León con representantes de UGT y CCOO para respaldar la iniciativa de ambos sindicatos sobre la Mesa por el Futuro de León. Nada que objetar. Al contrario, hay que aplaudir el apoyo que el Ejecutivo central haga a propuestas que busquen lo mejor para el porvenir de una tierra y más si está en un proceso negativo como es el caso de la provincia leonesa, especialmente de sus zonas mineras, antaño boyantes y hogaño acuchilladas por el cierre de los pozos y la despoblación.

La señora Ribera, como no podía ser de otra forma, dijo en León lo que esperaban oír sus interlocutores, es decir que está a favor de movimientos similares y que el Gobierno facilitará todo lo facilitable para que el futuro sea el que los convocantes proponen. ¿Plazos?, ¿inversiones?, ¿partidas presupuestarias? Bueno, esa es otra historia, que, además, no suele afectar solo a los barandas de Madrid, sino también a los regionales, provinciales y locales. Ya lo decían nuestros antepasados: una cosa es prometer y otra muy distinta dar trigo.

Pero, claro, León está ahora en la cresta de la ola. Hace muchos años que no se hablaba tanto de esa provincia. Bastó que el ayuntamiento de la capital leonesa, presidido por un socialista, aprobara una moción para reclamar la autonomía del denominado Reino de León para que los medios nacionales se acordaran de que existe esa zona y de las reivindicaciones de una parte (y pequeña, ahí están los datos electorales) de su población. Y, obviamente, salieron a relucir los problemas leoneses (¿distintos, por ejemplo a los zamoranos?) y la necesidad de ponerles remedios ya. Y ahí reaccionaron con repentina, y no usual celeridad, UGT y CCOO. ¿Impulsados por la ola del León solo y temerosos de quedarse sin clientela si no hacían algo notable?, ¿movidos por su fuerte implantación en un sector, el minero, que ya ha desaparecido, pero que no ha perdido su gran carácter simbólico, social y sentimental? Vaya usted a saber. Pero el caso es que León ha logrado en poco tiempo lo que ninguna otra provincia de esta región. O sea, contar (ojalá los anuncios se cumplan) con una Mesa (con mayúsculas) que luchará y velará por su Futuro (también con mayúsculas). Reitero que me parece perfecto, encomiable, digno de alabar y ovacionar.

Lo que ya me parece más discutible es que semejante iniciativa, loable a más no poder, no se haya extendido a otras provincias, comarcas, pueblos, aldeas, entidades menores y así hasta el más minúsculo reducto de esta tierra tan dada a la división, al cantonalismo y a llevarse mal y hacer putadas a los vecinos. ¿Cómo se defenderán UGT y CCOO si alguien les pregunta que por qué no han montado ya una Mesa (con mayúsculas) por el Futuro (asimismo con mayúsculas) de Zamora? Y lo mismo podrían interrogar en Palencia, Soria, Ávila, Salamanca?, ¿está León mucho peor que estas otras áreas como para pedir, y desde los sindicatos, oiga, un Futuro (con mayúsculas) solo para esa tierra?, ¿ha influido tanto el movimiento de "León solo" para arrastrar a UGT y CCOO a una iniciativa, ovacionable, eso sí, que margina al resto de las provincias, algunas en situación más agónica que la provincia leonesa?, ¿no tienen nada que decir los sindicatos citados de aquí o de Ávila, Soria, etc?, ¿no desearán que la ministra y el presidente de la Junta les digan lo que le han dicho a los de León?

En fin, que no creo que la salida real y eficaz a los problemas de esta tierra venga por parcelar las soluciones, buscar cada cual la salida de emergencia sin mirar al vecino. Hasta aquí León y su Futuro (con mayúscula). Al llegar a Villalpando, adiós futuro (con minúscula). Y ya no te digo nada si hablamos, dentro de la misma comarca, Tierra de Campos, de Villada (Palencia) o Villalón (Valladolid), ambos de la denostada Castilla, imperialista y un montón de cosas más... aunque sucedieran antes de la reunificación definitiva de los dos reinos, allá por el siglo XIII, es decir ayer mismo y, por tanto, algo impuesto, injusto y revocable, según dicen algunos superexpertos, que, ¡oh, casualidad!, coinciden con los que menos votos sacan elección tras elección.

De modo que no hay mesas para todos. Así que ¡Viva Cartagena libre!, cantón que, en la Iª República, ofreció buenas relaciones con los demás cantones de España...menos con el de Murcia. ¿Les suena de algo?