¿Cerramos las puertas?

Seguro que han escuchado cientos de veces que "todos somos importantes pero nadie es imprescindible". La frase viene como anillo al dedo para reflexionar sobre cómo enfrentarse a la vida cotidiana y, por tanto, encarar los nuevos retos y desafíos personales y comunitarios que surgen cada dos por tres en los ámbitos que habitamos. Hay personas que se creen autosuficientes y piensan que ellas solitas, es decir, con sus solas fuerzas y energías, son capaces de comerse el mundo y conseguir todo lo que desean o se proponen. Da igual que sea un nuevo puesto de trabajo, un título académico, ese chaval o chavala que están para comerse o la dirección de una empresa, una organización social o un equipo de fútbol. En este grupo de conquistadores y adalides a ultranza también deben incluirse a quienes quieren cambiar el mundo (al fin y al cabo, hay tantos motivos para hacerlo) con un solo clip, el suyo propio, o con un reducido ejército de recios acompañantes. He de decir que los cementerios están llenos de este tipo de personas.

Por el contrario, hay individuos (mujeres y hombres, para ser más exactos) que buscan los mismos objetivos (u otros, que cada cual está en su derecho de perseguir sus sueños cuando y como le venga en gana) y que, sin embargo, son conscientes de algo muy importante: para alcanzar las más altas cimas en cualquier actividad, ocupación o puesto de responsabilidad personal se necesitan el concurso, la colaboración y la complicidad del resto de la tribu, como muy bien repiten tantos expertos en inteligencia emocional y gestión de recursos humanos. Como pueden sospechar, la lección puede aplicarse a cualquier ámbito de nuestra vida e incluso cuando, como en el caso de Zamora, reconocemos los éxitos conseguidos en nuestra historia colectiva o cuando nos ponemos a debatir sobre el modo de encarar los retos que tenemos aún pendientes. Entre estos retos está, por ejemplo, la desigualdad entre hombres y mujeres. Y aquí quería llegar: ¿cómo enfrentar el dilema de la desigualdad entre géneros? ¿Cada cual por su cuenta o en compañía?

Yo lo tengo muy claro. Tanto es así que hace dos años escribí una columna, titulada "Nosotras Zamora", en la que criticaba a la citada plataforma porque en las reuniones preparatorias de los actos del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, solo admitían al sexo femenino. Entonces me enervé y escribí lo que ustedes pueden volver a leer si consultan la hemeroteca de este periódico. Pero es que el miércoles por la tarde, cuando paseaba tranquilamente por el centro de la ciudad, volví a vivir algo parecido. Mientras hablaba con un par de amigas, muchas mujeres caminaban por la calle, parándose una que, como ellas, iba a la reunión preparatoria de los actos del 8 de marzo. Cuando le dije que si podía acompañarlas, me dijo que no sería bien recibido, que el feminismo es solo cosa de mujeres, que los hombres no podemos entender sus causas, etc. Quedé de piedra y les anticipé que hoy escribiría una columna con el título que ya conocen. Y como lo prometido es deuda, aquí está. Que cada cual saque sus propias conclusiones.