Apoyo institucional para la nueva reconversión del campo

El campo está en pie de guerra, con las primeras grandes movilizaciones en años, y no le faltan razones para protestar. La renta agraria ha caído casi un 9%. Los agricultores y ganaderos ven como la rentabilidad de sus explotaciones disminuye porque los precios en producción son hasta ocho veces más bajos de lo que paga después cualquier consumidor cuando los adquiere. La circunstancia no es achacable únicamente al incremento en la cadena de distribución y comercialización. Un sector, que en Zamora sigue dando trabajo a casi 6.000 personas, se siente impotente ante las ventas a pérdidas de las grandes superficies, prohibidas hasta una modificación legal dos años atrás; debe afrontar la subida de precios de carburantes y fertilizantes; padece, el primero, las consecuencias del cambio climático, con una última cosecha, la de 2019, que se saldó con pérdidas millonarias debido a la sequía; es la principal víctima de aranceles impuestos por terceros países como Estados Unidos o Gran Bretaña tras el Brexit... Y ahora, la cercanía de la nueva negociación de la PAC con un miembro menos en la Unión Europea, hace temer una disminución de los fondos de Bruselas.

Razones hay, pues, de sobra, para el malestar y para que el hartazgo haya tomado forma en cientos de tractores tomando las carreteras zamoranas, porque el sector primario ha afrontado a palo seco varias reconversiones en los últimos 40 años sin que se arbitraran, como sí se hizo con la siderurgia o los astilleros, medidas alternativas que paliaran las consecuencias que hoy medimos en términos de despoblación. No ha existido una planificación ni una apuesta decidida por contar con un campo moderno, competitivo, que le hiciera dejar de sentirse la cenicienta del entramado económico. Para colmo, ahora no faltan dedos acusadores sobre su impacto directo en la crisis climática. Se olvidan los críticos de que, si los purines se vertían directamente a los ríos, como lo hacían también, por ejemplo, los residuos del carbón, es porque no se habían construido depuradoras ni existía normativa alguna al respecto. La situación recuerda mucho a la paradoja que se produce cuando los países más desarrollados y, por tanto, los que más han venido contribuyendo a las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera con sus industrias y un crecimiento exponencial de las redes de transporte con el gasto correspondiente en combustibles fósiles, pretenden dar lecciones a los emergentes que luchan por salir del agujero del subdesarrollo en una alegoría 2.0 del "dijo la sartén al cazo".

El mundo parece haber olvidado la frase que el pasado día 30 de enero resumía la tractorada de Zamora: "Si el campo no produce, la ciudad no come", en clara alusión a esas acusaciones que viven en carne propia por parte, afirman, de los urbanitas concienciados de última generación, contagiados por una estampa bucólica de fin de semana en naturaleza, pero sin ninguno de los sacrificios que comporta mantener hoy día una explotación ganadera y agrícola atendiendo a estándares exigidos de calidad y sostenibilidad ambiental.

El sector agroalimentario deja en la provincia de Zamora una renta anual de 291,64 millones de euros, la mayor parte proviene de la actividad ganadera, y es cabeza de lanza de la exportación hacia otros países. En el conjunto de Castilla y León se acerca a los 2.500 millones de euros a pesar de esa caída de la renta agraria. La falta de rentabilidad y, también, por qué no decirlo, la identificación del campo con la ausencia de perspectivas de crecimiento económico y social, ha impactado de lleno en el empleo. Solo en la provincia de Zamora se ha pasado, durante la última crisis, de 11.000 a los 5.900 antes mencionados, recogidos en los últimos estudios del INE.

Sin quitar un ápice de razón en sus demandas a los agricultores, lo cierto es que el panorama del campo apunta a la necesidad de una profunda transformación que deberá acometerse para garantizar su futuro. El pasado enero el Colegio de Economistas de Valladolid advertía en las páginas de este diario de la necesidad de que la producción agraria avance cada vez más hacia la transformación de los alimentos. Una batalla que lleva planteada hace decenas de años sobre la mesa y que nunca se acomete de forma ordenada. Y así, treinta años atrás ya se oía la canción del "cierre del ciclo del porcino" para evitar que el valor añadido del salchichón fabricado en Vic con cerdos criados en granjas zamoranas se quedara a kilómetros de distancia. Pero, hete aquí que las nuevas batallas siguen la misma senda de la explotación de la materia prima como la polémica por la implantación de lo que se han dado en llamar "macrogranjas" de porcino. Ni palabra de transformación de productos en ninguno de los casos que tanto debate generan.

Afortunadamente, en otros casos, la evolución sí se ha producido y se traduce en la rentabilidad de algunas de las empresas agroalimentarias más importantes de la provincia, las únicas que consiguen colarse en las mejores posiciones dentro de un ranking empresarial de la región en el que la provincia zamorana aún muestra un perfil paupérrimo por su escasísima dimensión. Varias de ellas lo han logrado a través de cooperativa, con casos de éxito internacional cuyo modelo merecería la pena imitar.

Otro de los grandes retos en la alimentación lleva aparejada su inevitable asociación con las biotecnologías. Un aspecto que, además, contribuiría a erradicar ese complejo de "palurdo" a quienes cuidan, nada menos, que de la despensa que da de comer a millones de personas. La realidad del mundo en el que nos movemos demuestra que la industria alimentaria va de la mano hoy de la biotecnología más sofisticada. Por eso, llama poderosamente la atención que sigan contándose con los dedos de la mano los matriculados en el Campus Viriato de Ingeniería Agroalimentaria. El campo es el que produce riqueza con las materias primas. Para su transformación y la generación de valor añadido son necesarios, entre otros, los técnicos y los ingenieros, que, además, serán la clave a la hora de afrontar la sostenibilidad de las explotaciones. Una cuestión ineludible, esta última, en el futuro más inmediato.

Al campo hay que dignificarlo y ayudarle en lo que puede ser su definitiva reconversión, capital para asentar población y alejar las sombras que atenazan en cada padrón municipal. Las administraciones no pueden volver la espalda esta vez. Están muy bien las iniciativas para revisar la cadena de valor e inspeccionar cómo se construyen los precios, acuerdo que ha puesto en marcha el Ministerio de Agricultura a fin de atajar esa falta de rentabilidad. Igualmente son valorables todas las medidas de la Junta de Castilla y León, la penúltima de ellas con la aprobación de un plan de empleo rural con aportación de 165 millones de euros, pero debe haber más. Debe existir una estrategia, comenzando por la negociación en Bruselas de la PAC, que devuelva la dignidad exigida a un sector que, entre otras cosas, es depositario del agua, del aire y de la sanidad alimentaria. Y hablando de dignidad, para diferenciar el compromiso político de la propaganda oportunista, el primero debe ejercerse en el fondo y en la forma. Y un Congreso semivacío, con ausencia de líderes de nuevo cuño que dos días antes se habían apuntado al carro, o sea, a la tractorada, retrata a quienes van luego de adalides del mundo rural.