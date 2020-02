A los que pitan y ladran al Balonmano Rutas del Vino

Dedicado a los que ladran, vociferan y pitan al Balonmano Rutas del Vino.

¿Por qué no hacen algo más que silbar para que el equipo sénior femenino, del balonmano Zamora, que "han ganado" todos sus partidos, tengan un patrocinador?

¿Por qué no hacen algo, para que Rutas del Vino no tenga que ir y jugar en un día contra el Antequera, Benidorm, Zarautz? 1.400 km, el más cercano, no hay dinero para pernoctar.

¿Para qué quieren que gane Rutas del Vino? ¿Para subir a Asobal y hacer una colecta, entre los socios y aficionados para fichajes y desplazamientos?

¿Por qué no participan en las asambleas del Club y aportan soluciones a los problemas del balonmano Zamora e intentan valorar más, el trabajo de los jugadores y jugadoras, entrenadores y entrenadoras y demás colaboradores, que reciben una miseria de dinero y más comparándola con lo que se llevan los directivos ,de la Federación Española?. Deberíais exigir que se haga público, el dinero que reciben unos y otros, veréis qué alegría y qué pena.

De la labor pedagógica, educativa y formadora, con los niños y niñas de la cantera y del equipo de inclusión, los silbadores, por lo visto, no son capaces, ni saber, ni contestar.