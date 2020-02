España, país de calvos

A mí los calvos me parece que tienen su aquel, es decir, su atractivo; es más los expertos aseguran que los calvos son "más viriles". No seré yo quien lo discuta. De lo que sí me he dado cuenta es de que en España cada vez hay más calvos. Si será así que somos el segundo país del planeta con un mayor porcentaje de ciudadanos alopécicos. ¡El segundo país del planeta! ¡Eso es una barbaridad! Sólo nos superan los ciudadanos de la República Checa que se sitúan en el 'number one'. Puñetera alopecia que a los hombres los deja calvos y a las mujeres con pequeñas calvas que podemos disimular mejor. Esto de la calvicie es unisex. No respeta ni sexos ni edades.

Dicen que el estrés tiene buena parte de culpa de este problema que no hay que tomárselo como tal. De cualquier forma para los que no están conformes siempre queda la solución del trasplante. Pero, por favor, en clínicas españolas especializadas. Y no que al personal le ha dado por ir a Turquía y algunos vuelven hechos un cristo que se dice. Lo cierto es que la mayoría de especialista coinciden en afirmar que el asunto tiene su factor clave en la genética, pero también en algunos hábitos como el tabaquismo o la alimentación.

Quienes gozan de buena salud capilar son los chinos de la China del coronavirus. Por extensión solemos llamar chinos a todos los asiáticos y no, es un error. China es el país con menos calvos del mundo mundial porcentualmente. Sólo un 19% de ciudadanos chinos padece alopecia, una cifra bastante alejada del 43% que registra España. En el caso de los chinos de la China, los hábitos alimenticios asiáticos –tés e infusiones con hierbas fundamentalmente- les ayuda a mantener la fortaleza del cabello. También es verdad que entre los hábitos alimenticios de los chinos están los murciélagos y el pangolín que buena la ha armado dejándoles y trayéndonos, gracias a la globalización, el puñetero coronavirus que ni falta nos hacía.

Cierto es que los individuos caucásicos son más propensos a padecer alopecia a diferencia de individuos de raza asiática, negra o nativos americanos. Pero no es menos cierto que, según un estudio los hombres calvos son más exitosos. Lo que le decía antes, tienen su aquel, tienen un atractivo que a lo mejor no tiene uno con la cabeza bien cubierta de cabello. El 30 % de los jóvenes europeos son calvos, mientras que en Asia la cifra se queda en el 10. Debido a la occidentalización de los hábitos de vida, el porcentaje de alopecia androgénica está aumentando entre la población asiática.

Insistía antes en lo de los chinos de la China porque resulta que los japoneses de Japón son líderes absolutos de alopecia en Asia. Me parece tremendo que Europa se haya convertido en el epicentro de la calvicie mundial, con ocho de los diez primeros países más calvos en el 'top ten' de la calvicie mundial. Ocho de los diez primeros países más calvos son europeos. Y por este orden: República Checa, España, Alemania, Francia, Italia, Polonia, Holanda y Reino Unido que a pesar del 'brexit' sigue siendo un país europeo, no hay más que ver la calvicie del heredero del heredero, el príncipe Guillermo. Si hasta a su hermano Harry le estaba saliendo una especie de 'tonsura' que ya ha resuelto en el quirófano. Sólo Estados Unidos y Canadá, los países más europeos de América, rompen la hegemonía europea. Podíamos ser hegemónicos en cuestiones más relevantes, concho.

Es curioso porque, los hombres más peludos del mundo están en el arco mediterráneo y en Escandinavia. Y es que, al parecer, la abundancia de vello corporal y la alopecia androgénica están motivados por la testosterona. Sírvase usted mismo.