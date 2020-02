Pido encarecidamente a la Justicia o a quien corresponda, que pise a fondo el acelerador de la investigación y llegue al final, sin trampa ni cartón alguno, en la indagación que lleva a cabo sobre si hubo venta fraudulenta o no de 313 vehículos todoterreno forestales enajenados por la Consejería de Fomento para su reventa. Si ha habido todo lo que en principio se presume que pudo haber, fraude, prevaricación y malversación de fondos públicos, que se llegue al fondo de la cuestión y que se castigue a los culpables sin demora. Y da igual si son altos cargos, cargos intermedios o sin cargo aparente, siempre que sean culpables de haberse saltado a la torera las normas y las formas.

El que la haga, que la pague y los listos a Topas o a la prisión que corresponda. Hay que acabar con los corruptos, la corrupción y las corruptelas que se llevan a cabo en las distintas administraciones. La Junta de Castilla y León no tiene bula, no está exenta de acoger entre sus cargos y entre su funcionariado a gente de esa ralea. Yo también quiero saber quién ordenó la división en lotes de los trescientos y pico vehículos para evitar subastarlos. Según la investigación de la Guardia Civil, a la que no se la dan ni con queso y que a su conocida eficacia y eficiencia añaden la meticulosidad, el fraude por la reventa de todoterrenos que tendrían que haber sido chatarra o haber sido dados de baja de forma temporal no definitiva, puede elevarse a tres millones de euros. Estamos hablando de una cifra considerable. ¿Quién se ha metido dinero en el bolsillo?

Mientras no se extirpe el cáncer de la corrupción que pesa sobre la res política y que ha echado raíces en todas las administraciones, en unas más que en otras, la política seguirá oliendo a mierda porque hay muchos enmierdados haciendo negocios. Y, luego, a los pobrecicos parias, a masacrarlos. Los 313 vehículos objeto de investigación fueron distribuidos por lotes provinciales evitando así que el conjunto saliera a subasta al no superar el valor de 30.000 euros. Como no podía ser de otra forma, empresas y particulares, cuántos de ellos amigos y amiguetes, habrían sido beneficiados por la adquisición de un número importante de estos vehículos por entre 600 y 800 euros cuando su precio en el mercado de segunda mano es de aproximadamente 9.000 euros

Menudo chollo. Cuando se desentrañe el asunto, la opinión pública quiere saber la identidad de los implicados con nombres y apellidos y caiga quien caiga. Para completar la faena, la opinión pública quiere conocer también la identidad de los beneficiarios. Qué empresas y qué particulares han optado al chollo. Es preciso, cuanto antes, que empiecen a aflorar los investigados. La Guardia Civil no es tonta y seguro que está ya tras distintas pistas. Corre prisa saber quién dio la orden. Los frescos del barrio, por mucha y muy importante sigla política a la que pertenezcan, o cárcel o puñetera calle. Vale ya de defender lo indefendible y apoyar a auténticos indeseables que se han acercado a la política a medrar.

La Junta de Castilla y León está gobernada por el Partido Popular desde hace tanto que ni me acuerdo, por lo tanto la responsabilidad corresponde a los que gobiernan bajo esas siglas que tampoco son un dechado de honestidad y honradez. Parece ser que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente está siendo visitada últimamente con cierta asiduidad por la Policía Judicial. De momento recaban información y documentación, cabe esperar que pronto a la documentación le pongan nombre. Y, digo yo, que también habrá responsables subsidiarios que están en la obligación de dar la cara y dejar de esconder la cabeza bajo el ala como acostumbra esta gente. Me gustaría saber en qué medida afecta a Zamora. Cuando se sepa que lo cuenten.