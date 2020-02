Sí tenemos rey

Cómo es posible que un grupo de vagos, culos mal asiento, manipuladores y sin lucidez intelectual, formado por ERC, Bildu, BNG y alguno más, se hayan permitido decir, en medio del silencio cómplice del Gobierno de España, lo que esta gentuza, encabezada por Gabriel Rufián, ha dicho sobre Su Majestad el rey don Felipe. Todos ellos son socios de un Gobierno sin escrúpulos que lo admite todo contra el rey, en su proceso de dinamitado de la monarquía española.

Independentistas, soberanistas y republicanos, firmaban la pasada semana un manifiesto conjunto en el que rechazan la monarquía, por ser una "institución anacrónica heredera del franquismo". Entonces, en esa 'anacronia', viven también, Bélgica, Reino Unido, Holanda, Dinamarca, Suecia, Noruega, Luxemburgo, Japón, Tailandia y ya nada digo de países del norte de Africa y de Arabia. En todos ellos la monarquía es aceptada por el pueblo, menos en España donde el odio, el resentimiento, la animadversión está enquistada en la mente de unos pocos especialistas en hacer ruido. Es tanta la mediocridad política en España que ahí tenemos el resultado.

Cómo es posible que unos tíos, y tías, que cobran del Estado español del que es jefe su majestad el rey, vengan a escupir su odio a ese templo de la democracia que han prostituido de malas maneras, que ya no es lo que fue, donde los ejemplos que dejaron los grandes políticos del XIX, dueños de la mejor oratoria hecha en España, ha dado lugar al insulto, la descalificación y ese odio permanente que destilan los que hacen de la vileza la norma. Ningún sistema político es perfecto. Su eficacia y su eficiencia depende siempre de las personas que ejercen el poder. En la actualidad, muy poquitos alcanzan el aprobado. Entre estos no hay ningún independentista, ningún heredero de ETA, ningún republicano.

Me voy a hacer eco de un párrafo del interesante prólogo escrito por José Antonio Vázquez Taín en su no menos interesante libro "Pulso al Estado". Dice así: "En los últimos años se nos intenta convencer, por medio de una campaña política y mediática vergonzante, que es nuestro sistema el que hace aguas, que el desequilibrio es fruto de una hipotética falta de democracia y que urge reformar hasta sus más básicos principios. Que no nos engañen, este sistema sirvió para poner paz entre aquellos que se habían matado en las trincheras. Y lo superó, dando paso a años de paz y prosperidad. No es el sistema, sino la mediocridad –cuando no la maldad y la vileza de aquellos que ostentan cargos de responsabilidad- lo que siembra el odio entre ciudadanos iguales". Y a eso están dedicados en cuerpo y alma, Rufián y los que con él firman el desafortunado texto, en el que aseguran "no tener rey" porque "la monarquía española y su máximo exponente, el rey de España, no nos representa".

Será a vosotros que no habéis hecho nada por la democracia, por vuestros conciudadanos, por la paz y la convivencia en España. Vosotros, que estáis a la mamandurria en el Congreso de los Diputados sin dar un palo al agua y cobrando dinero que os paga puntual y generosamente el Estado español al que tanto odiáis. Además, os habéis asegurado un retiro en vuestros lugares de origen muy, pero que muy bien remunerado, con dinerito del Estado español, Desagradecidos, ingratos, desnaturalizados, sois mala gente además de idiotas y todo idiota es peligroso por naturaleza. Quedaos en vuestros lugares de origen y no vengáis aquí a enmendar una brillante plana. A mí y a muchos millones de españoles el Rey nos representa para orgullo de todos. Sí tenemos Rey, y estamos encantados de tenerlo. Ya os vale. Y, ahora, ¡hala!, a tildarme de facha... ¡Ah! y de franquista.