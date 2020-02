No es el liderazgo, es el modelo de partido

Los congresos son momentos muy complejos en la vida de las organizaciones políticas. Es el momento del debate, de cuestionarse el presente y de plantear el futuro. Hay tres elementos básicos sobre los que se centra un proceso congresual, liderazgo, estrategia y modelo de partido. Ciudadanos no es diferente y lo estamos viendo estos días. Es el momento del debate y lo está habiendo.

Este debate es sano, siempre que sea honesto, desinteresado y con el objetivo de poner el partido al servicio de los ciudadanos. No hay que tener miedo al debate. El debate no es división. Muchas veces se agita el espantajo de que el votante castiga la división para evitar que haya debate. El debate es sano, necesario y si es honesto, fortalece a las organizaciones. También es cierto que los debates congresual tienen que finalizar el mismo día del Congreso, ser aceptado por todos y no podemos prolongar el debate creando bandos permanentes dentro del partido. De igual manera, tenemos que ser capaces de dar espacio a los afiliados para debatir el día a día en sus ámbitos, una vez acabado el proceso congresual.

El liderazgo del partido no es un problema. El proyecto político de Ciudadanos no se debe basar en un liderazgo incuestionable. Serán los afiliados los que democráticamente elijan quien ha de estar al frente de esta nueva etapa. Encontraremos a los mejores. No me cabe la menor duda.

La definición de la estrategia política es fundamental para afrontar el futuro del partido. Es necesario reubicarnos en el centro político, ser dique frente al populismo y frente al nacionalismo y apostar por las grandes reformas que necesita España, que llevan paralizadas desde hace años. Ser un partido con capacidad de pactar políticas y gobiernos útiles, ser garante de las grandes reformas pactadas cuando haya necesidad de formar nuevos gobiernos y nuevos pactos. Debemos ser espacio de encuentro para aquellos que no quieren una política de enfrentamiento y de trinchera. Que no quieren populistas ni nacionalismos. Que no quieren la degradación de las instituciones. En definitiva, que quieren una política de acuerdos, moderada y de reformas profundas y duraderas.

Estoy seguro de que en Ciudadanos seremos capaces de identificarnos todos, con nuestras visiones e ideas diferentes, con una estrategia política, trabajada ya en un buen documento político puesto a debate entre los afiliados, que nos marcará el camino como organización política con futuro y que muchos españoles están esperando. Esos españoles que en las últimas elecciones no nos entendieron y no fueron a votar o cambiaron su voto, pero que quieren volver a identificarse con una política moderada y útil. La política basada en la defensa de la igualdad y la libertad.

Ni el liderazgo ni la estrategia política van a ser los elementos fundamentales del debate en el Congreso de Ciudadanos, porque hay coincidencia en lo primero y voluntad de llegar a un acuerdo en lo segundo. El debate está centrado en el modelo de partido, en cómo nos organizamos, en qué espacios de debate somos capaces de generar, en dar participación real, en la capacidad de generar compromiso, en ser un partidos que atraiga y retenga talento, en elegir a los dirigentes de nuestro partido... Sobre eso es sobre lo que tenemos que debatir. Sobre eso estamos debatiendo.

Es necesario que los afiliados tengan un papel mucho más activo y decisivo en la vida del partido. Que sus debates, que sus ideas, que sus aportaciones, que su control sobre los dirigentes, sea mucho mayor. Esto, sin duda generará un mayor compromiso interno.

Es necesario que los afiliados puedan elegir a sus responsables autonómicos y provinciales. España tiene un modelo de organización territorial basado en autonomías y provincias. Es necesario adaptar la política a la organización del estado, sin generar eso que algunos llaman "baronías" y sin romper la unidad de mensaje y de propuestas que siempre a sido identidad de Ciudadanos. Podremos y deberemos seguir diciendo lo mismo en cualquier sitio de España. La elección de los dirigentes del partido en las autonomías y provincias permitirá una mayor cercanía a la realidad, una mayor exigencia de rendición de cuentas, una participación real y un mayor compromiso de la afiliación. El partido debe ser de los afiliados.

Debemos construir un partido donde los órganos de dirección no estén sometidos al Comité Ejecutivo. No es suficiente la distribución de competencias entre órganos, son necesarios controles y equilibrios entre ellos, que garanticen la democracia interna.

Estamos en el momento de debatir, de hacerlo sin miedos, honestamente, pensando en construir un partido útil para los ciudadanos y para España, que sirva para poner fin a la política de los míos contra el resto y que apueste por la moderación, el acuerdo, las reformas, la igualdad y la libertad.

No desaprovechemos la oportunidad.

(*) Exdiputado nacional

de Ciudadanos