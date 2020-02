Crematorio cambalache

Les prometí que seguiría informándoles sobre lo concerniente al crematorio que se está instalando en el edificio de Porcelanosa y aunque estoy bastante hastiada del asunto, esta tarde me he dicho: ¡Tienes que hacerlo ya! Y de pronto se me ha venido a la cabeza la letra del tango argentino compuesto por Enrique Santos y que yo había escuchado muchas veces en la versión de Joan Manuel Serrat de "Cambalache". La he escuchado de nuevo y he pensado ¡Caramba! Estamos ya en el siglo XXI y todo va aún peor... Por eso lo del título, como homenaje a ambos.

Bueno pues vamos al asunto que nos ocupa. En primer lugar creo un deber ineludible agradecer a los más de 2.600 zamoranos que nos han apoyado con su firma, ya que han entendido, sin duda, que estamos luchando por una causa común: el aire que respiramos y un entorno vivo y saludable para todos. Estas firmas que entregamos el martes de la semana pasada en el Ayuntamiento deberían ser más que suficiente para que éste rectificase, pero no, a este Ayuntamiento nuestro no le sirven las firmas, al igual que tampoco le sirvió, en su día, las entrevistas que mantuvimos con el concejal de área Sr. Romualdo (fue lo primero que hicimos, ya que el Sr. Alcalde no tuvo a bien recibirnos). Tampoco han servido para nada las alegaciones presentadas, etc. Y ahora viene lo más vergonzoso de todo: También requerimos a nuestro Ayuntamiento a que solicitara al Consejo Consultivo de Castilla y León a que formulase directamente consulta facultativa, tal como recoge el Artículo 6. de la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León, para aquellos asuntos o expedientes que, por su especial transcendencia o repercusión, lo requieran.

Pues bien, en el Pleno celebrado el pasado jueves día 2, nuestra sorpresa fue mayúscula cuando nos enteramos del resultado de la moción que presentó finalmente el PSOE. Todos los concejales de este Ayuntamiento, incluido el PP, votaron que sí, que se hiciera una consulta al Consultivo, que por cierto para cosas como estas es para lo que existe. Pero IU se abstuvo y así consiguió que no saliera adelante. Recordemos que tiene mayoría absoluta y para llevar la propuesta a ese órgano se necesita por ley mayoría absoluta. ¿A qué juegan en IU? Cómo es posible que un partido que ha dicho, por activa y por pasiva, que lucha por el bienestar de la mayoría, de los más débiles y que menos tienen, que ahora después de tanto tiempo batallando para llegar al poder, haga cosas de esta naturaleza. Es que han olvidado tan pronto, como me dijo un vecino recientemente, que "si IU estuviera en la oposición estaría liderando desde su inicio el movimiento contra el crematorio". Cómo es posible que, en el 2001, cuando nos instalaron un tanatorio, también aquí en Peña Trevinca, IU publicara entonces en sus peculiares boletines que repartía periódicamente por los buzones de toda la ciudad, que los tanatorios debían instalarse fuera de núcleos urbanos y que había que modificar el Plan General de Ordenación Urbana. Han pasado 19 años desde entonces, IU llevan cinco en el poder y no han sido capaces de hacer una pequeña modificación de dicho plan. Espero sinceramente que no ocurra lo mismo con el resto de sus promesas, aunque si son capaces de incumplir algo así... Tengamos además en cuenta, que entonces se trataba de un tanatorio, nosotros aceptaríamos que se instalase en el edificio de Porcelanosa un tanatorio. En los tanatorios los cadáveres están unas 24 horas y se los llevan (a un cementerio o a cremar en un lugar adecuado). Lo que no aceptamos, ni vamos a aceptar nunca es que se incineren aquí los cadáveres, a escasos 20 metros de la bajada al Centro Comercial Valderaduey, cercano a un Centro Cultural infantil, a viviendas habitadas, parque infantil, guardería, dos gimnasios, etc. Cuando tenemos en las manos La Guía de Consenso de Sanidad Mortuoria editada en Julio de 2018, que dice respecto a los hornos crematorios, entre otras cosas:

"No deberá haber núcleos poblacionales o espacio vulnerables en el radio de 200 metros a partir del foco de emisión que constituye la chimenea del crematorio. En el caso de que no se cumpla esta distancia, como es el caso de este crematorio; el titular, o titulares presentarán un estudio de dispersión de contaminantes de las emisiones esperadas en el horno crematorio, utilizando modelos matemáticos reconocidos por algún organismo internacional. ¡Ahí es nada! Pues bien, este Excelentísimo Ayuntamiento de nuestra ciudad, gobernado por mayoría absoluta por IU, ni siquiera ha solicitado dicho estudio. Sorprendente, ¿verdad? También dicha guía señala claramente, que la población más vulnerable a los contaminantes que emiten a la atmósfera dichos crematorios (dioxinas, furanos, mercurio, etc.) es la infancia, las personas de edad avanzada, las mujeres embarazadas y aquellas personas que padezcan enfermedades crónicas o de tipo respiratorio. ¿Se lo pueden creer? Pues es la pura verdad y el Ayuntamiento ni lo respeta, ni asume su responsabilidad, ni al parecer, está dispuesto a corregir su inmenso error.

Lo único bueno que puedo decirles es que afortunadamente las asociaciones de vecinos de Pantoja y Las viñas se han unido a nuestra causa y estamos trabajando juntos para que este despropósito, por el bien de todos los zamoranos no se lleve finalmente a término.