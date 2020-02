Razones para Zamora

Malos tiempos corren para una provincia cuando es necesario organizar encuentros en los que explicitar las "razones para quedarse", pero mucho mejor es dedicar jornadas a recordarnos el gran drama que vive esta tierra que mirar para otro lado y dejar que las cosas caigan por su propio peso y aceleradamente.

Bien está que los representantes políticos de todas las Administraciones, con la excepción del alcalde Guarido que brilló sólo por su ausencia, reconozcan la gravedad del problema. Por mucho que aún les cueste esfuerzo asumir que es en el ámbito de la actuación y competitividad públicas en el que se deben cambiar las primeras piezas. Por mucho que aún todo consista en que cada político defienda que la solución está en el despacho de los otros y no en el suyo propio. Por mucho que todo quede en meros puntos comunes, declaraciones de supuestas intenciones más o menos genéricas, abstractas y no comprometidas. Por mucho que llegaran, soltaran su intervención preparada y no aportaran nada nuevo ni esperanzador. Por mucho que todo haya sido así, mejor es esto que el ominoso silencio al que estamos acostumbrados.

Dicho lo cual y afirmando con rotundidad la existencia de múltiples razones para quedarse en Zamora, no debemos ser menos rotundos al recordar que lo que apenas hay es posibilidades, sobre todo para los más jóvenes y los mejor preparados profesionalmente. Eso es lo que hay que asumir y con lo que hay que romper. Este es el más grave problema de España y en el que nuestros políticos no se meten de tomo y lomo, pues es más cómodo, y también más exasperante a corto plazo, centrarse en las cuestiones de la gran política, ya sea Cataluña, ya los nuevos-viejos debates ideológicos, ya el rollo que nos van a servir de manera inmediata de si república o monarquía.

Por otro lado, Zamora no se salva sólo con razones para quedarse. Somos tan pocos, tan poco brillantes como sociedad y estamos tan envejecidos, que con la misma urgencia necesitamos generar "razones para volver" para aquellos que se han ido a lo largo de los últimos lustros y -también aunque no vaya con la filosofía del zamorano creer que ello es posible- generar razones para que vengan nuevos repobladores, en un momento en que por ser más global que nunca, el mundo ofrece las mejores oportunidades para ello.

Pero tan importante como el cambio en la acción política es la ruptura con la mentalidad social de Zamora. Nada se va a conseguir si no sustituimos resignación por exigencia, lamentos por propuestas valientes, fatalismo por confianza en los resultados de hacer las cosas de distinta manera. Y sí, también tradición por innovación. De todas las intervenciones del miér una fue atrevida. El director general de Caja Rural aportó un valor añadido. No es la primera vez que marca el camino a seguir. El único camino a seguir si los zamoranos buscamos razones para quedarnos, razones para volver y razones para que otros vengan.

