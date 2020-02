El Congreso "Razones para quedarse", celebrado el pasado miércoles en la capital, debe suponer un punto de inflexión para, tras los análisis, los debates y las confesiones que se escucharon, empezar a actuar cuanto antes. Cada cual debe asumir la responsabilidad que le corresponde, pues en este asunto del reto demográfico las obligaciones son compartidas. Todas y todos somos imprescindibles, desde las administraciones públicas hasta las organizaciones sociales y la ciudadanía en general. Ya saben que conmigo puede contarse para lo que sea. En la medida de mis fuerzas y posibilidades seguiré haciendo lo indecible por arrimar el hombro. Y el hombro puede arrimarse de muchísimas maneras: con el pico y la pala, apoyando e impulsando nuevas iniciativas y proyectos, fomentando la creación de redes de apoyo y la colaboración entre los actores sociales de un mismo territorio, formando y animando a las nuevas generaciones a desplegar sus habilidades y competencias, estando muy cerca de las personas que más lo necesitan, etc.

La razones para quedarse, al menos desde mi punto de vista, son numerosas: a) porque estas tierras guardan una historia colectiva que merece la pena conocer y compartir; b) porque la naturaleza ha sido generosa con nosotros, poniendo a nuestra disposición recursos ambientales no solo para disfrutar sino para obtener pingües beneficios económicos; c) porque el tamaño de nuestros pueblos y ciudades permite la proximidad y la cercanía entre las personas, lo que siempre debe valorarse en términos de capital humano y social; d) porque tenemos museos al aire libre en muchas localidades, con un acervo cultural del que aún podemos presumir y sentirnos muy orgullosos; e) porque salir a la calle a pasear sin sentir la presión de las aglomeraciones, el ruido de los coches o el efecto de la contaminación de las fábricas no tiene precio; f) porque si alguien quiere relajarse solo tiene que coger la bicicleta, el coche o calzarse unas zapatillas y perderse por los numerosos rincones maravillosos que se esconden en esta provincia.

Pero no seamos ingenuos: igual que existen numerosas razones para quedarse las hay también para fugarse. Como es lógico, cada cual es libre de optar por permanecer o irse. Sabemos que destaca una legión de personas que, por determinadas circunstancias, no tendrán más remedio que buscar las habichuelas en otros territorios o, como ocurre en tantas ocasiones, quienes conscientemente desean emprender un proyecto de vida personal y profesional lejos del lugar de nacimiento. ¿Quién soy yo para criticar o cuestionar esas decisiones? Ni se me ha ocurrido ni se me ocurrirá jamás. Incluso yo mismo he estado fuera muchos años y luego he regresado al lugar donde el cocido estaba garantizado. Es más, en alguna ocasión he señalado que lo realmente importante es conocer cómo viven las personas y no tanto si los pueblos, las ciudades, las provincias o las regiones ganan o pierden población. Porque, al fin y al cabo, lo valioso es que las personas tengamos la máxima calidad y dignidad de vida, indistintamente del lugar de nacimiento.