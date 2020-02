En política, estamos asistiendo a esperpento tal que nunca como hasta ahora, el género literario creado por don Ramón del Valle-Inclán había cobrado tanta vigencia. La mayoría de españoles no entendemos la necesidad y la importancia de según qué Secretarías de Estado y Direcciones Generales. Yo creo que todo está ligado al nepotismo. A esa manía de dar de comer y beber no al hambriento y al sediento como recomiendan las obras de misericordia, sino a los colegas, correligionarios, amigos e incluso familiares. Porque en España, los políticos actuales ya ni pudor tienen en 'colocar' en puestos de relevancia a sus más allegados. Son tantos los que se sientan a la mesa del rico Epulón, que ya ni migajas caen para los que sentados en el suelo esperan. Siendo como son mayoría los que miran desde abajo, el silencio, el miedo que les atenaza, el mutismo o vaya usted a saber los convierte en cómplices o directamente en cobardes.

Seguir el Boletín Oficial del Estado es de chiste. No hay día en el que no venga un nombramiento de esos que chirrían, que no se entienden, que dejan ojiplático a cualquiera. Tome nota el lector, por favor: "Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Real Decreto. A propuesta del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de enero de 2020. Vengo en nombrar Director General de Políticas Palanca para el Cumplimiento de la Agenda 2030 a don Gabriel Castañares Hernández. Dado en Madrid a ...." ¡Política Palanca! ¿Y eso que es? Y, otra cosa, ¿va a seguir Iglesias hasta el 2030 nombrando directores generales de políticas palanca a tutiplén?

No me extraña que de la multitud de cargos públicos que se están creando y ocupando estos días de arranque del Gobierno de coalición, el de la 'palanca' sea uno de los que más revuelo ha generado. Esta es una forma indecente de engordar la Administración Pública que desde la llegada del Gobierno a medias está obesa. Y todo con la complicidad de Sánchez, Calvo y sus ministras y ministros que demuestran tener unas tragaderas bárbaras. No sé cómo Pedro Sánchez puede dormir por la noche. Tengo para mí que algún tipo de ansiolíticos tiene que estar tomando para aguantar estas y otras imbecilidades salidas del magín de Iglesias. Ni con Stalin en Rusia, que también.

Me importa un bledo si el Castañares este, que castañas tiene, era cartero reconvertido ahora en director Palanca 2030. En lo que sí quiero hacer recaer la atención del lector es que el nombramiento en cuestión le va a suponer a Castañares un sueldo público de entre 70.000 y 90.000 eurazos anuales de salario base, a los que se podrían añadir variables y complementos. Cuando esta gente acabe con los exiguos ahorros públicos e incluso con los de las pensiones, se largaran dejando todo manga por hombro, y el que venga detrás que arree, quien sabe si a lo mejor los pánfilos del PP. Los caprichitos de Pablo Iglesias nos están saliendo muy caros.

Además de una Secretaria de Estado para la Agenda 2030, se ha creado en paralelo esta dirección general que servirá de palanca habilitadora y cuya misión será que la Secretaria de Estado pueda hacer bien su trabajo. Pero, ¿esto qué es? No es de extrañar que la redundancia de cargos resulte provocadora en cuanto que muchos nombramientos de Direcciones Generales y Secretarías de Estado han sido interpretadas por la mayoría ciudadana como una agencia de colocación de personas allegadas al poder. Lo de la dirección general 'Palanca' ha rizado el rizo y eso que este Gobierno ha creado 23 direcciones generales para las que no hacía falta ser funcionario, a pesar de que la ley lo establece como requisito. ¡Tiene bemoles!