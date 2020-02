Empresas agropecuarias

A Celedonio Pérez, autor de los textos de "El Campo de Castilla y León, de ayer a hoy".

Toda actividad empresarial, "Perteneciente o relativo a las empresas o a los empresarios", y empresa,"Acción o tarea que entraña dificultad y cuya ejecución requiere decisión y esfuerzo" como, también "Unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos" considerando, para entendernos, lo que el diccionario de la Real Academia Española define como empresa.

Pues bien, la actividad agropecuaria, en cualesquiera de sus manifestaciones es, a todos los efectos, una "empresa" con sus activos y pasivos, para la obtención de obtener unos productos que demanda el mercado; y que, por lo tanto, debieran adaptarse, en cada momento, a las características que requiera; y, por supuesto, ser rentable.

La existencia, y permanencia, de la empresa agropecuaria, como las de cualesquiera otra naturaleza, entre los infinitos requisitos que requiere, están su viabilidad económica que implica la preparación profesional, y "al día", de sus directivos y trabajadores; y, por supuesto vocación para su gestión y desempeño.

Además, es fundamental, para lograr la máxima productividad y rentabilidad, como en cualquier otro negocio, la utilización de la última tecnología y equipamiento, auténticas maravillas de la maquinaría agrícola, como cada semana nos pone de manifiesto el programa "Agro en acción", de lCastilla y León Televisión.

Y es que la agricultura, la ganadería, la industria agropecuaria, de la alimentación, etc., tienen presente y futuro, como nos demuestran, y en las que nos tenemos que fijar para aprender y superarlas, la exitosa cooperativa Cobadu, leche Gaza, etc., empresas vitivinícolas de Toro, del queso, cárnicas, etc., dinámicas, bien gestionadas, innovadoras, exportadoras, que ofrecen a la clientela lo que demandan y necesitan, etc.

Y es que todo agricultor y ganadero debe ser consciente de que su tarea implica tener mentalidad empresarial para optimizar la utilización de su trabajo y de los bienes que emplea. El campo no solo es inspiración para una tarea romántica, poética, literaria, implica una actividad empresarial que hay que servirla como tal; con independencia de que exista, por ejemplo, "Campos de Castilla", de Antonio Machado, o "Castilla, lo castellano y los castellanos" de Miguel Delibes, aunque el mundo rural de Castilla impregna toda su excelente e inmensa obra.

Para conocer, entender y mejor decidir, en su caso, sobre la dedicación a la empresa agraria, para mejorarla, es altamente recomendable la lectura atenta del magnífico libro, por lo bien tratado, analizado y considerado que está dicha actividad económica "El Campo en Castilla y león, de ayer a hoy", pues, a título de ejemplo, trata, entre otros muchos temas, el cooperativismo, pág. 157; la maquinaria, pág. 164; la comercialización imprescindible del sector agroalimentario, pág. 228; o la robotización, pág. 184.; textos de Celedonio Pérez, claros, concisos, inteligibles, con conocimiento de causa, y fotografías de Félix Navarro son muy buenas.

Para hacer bien las competencias profesionales hay que tener vocación, saberes actualizados, ganas de emprender, de superarse, de esforzarse, de aprender de las mejores experiencias, de romper rutinas, de emplear las mejores herramientas etc., solo así haremos una empresa de éxito y el mejor servicio a la sociedad.