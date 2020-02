Lo de diciembre fue un espejismo a causa de la Navidad. La llegada de enero nos devolvió a la cruda realidad. Una realidad que pasa fundamentalmente por el incremento del paro y una crisis que asoma en lontananza y que no presagia nada bueno. Enero empezó torciendo el gesto. Enero empezó con mal pie. El segundo día del nuevo año que fue el primero laborable, se destruyeron nada más y nada menos que medio millón de puestos de trabajo. Nadie puede venirnos ahora con cantos de sirena tratando de hacernos ver lo contrario a lo que en realidad sucede. Y sucede que en materia de trabajo vamos de culo y cuesta arriba, con perdón de la expresión.

La sangría es un hecho y sólo el segundo día del nuevo año el saldo neto de puestos de trabajo que se fueron cual nave al garete fue de 114.738 empleos menos. A ver cómo justifica el Gobierno que en Enero se destruyeran la mitad de los puestos creados en 2019. Esto marcha mal o puede que no marche y por eso. Buscar excusas no es lo más aconsejable. Hay que afrontar los hechos con valentía y dejarse de pamplinas o lo típico en estos casos, echar la culpa a los demás.

La palma del desempleo, que es algo así como la palma del martirio a la que se abrazaron tantos mártires, se la llevó el sector servicios. Las cifras asustan. La subida del desempleo en el sector agrario es palmaria, a las protestas de los agricultores le remito. No han llevado sus tractores al asfalto, en lugar de hacerlos rodar por el campo, por un capricho o por llevar la contraria. Entre unos y otros llevan mucho tiempo puteando a los agricultores y esto tenía que saltar. No sé si con la reunión que el Gobierno pretende tener con responsables de Mercadona y Carrefour se va a solucionar el problema. El campo requiere la atención preferente de la res política en general y el Gobierno de España en particular.

Lo que tampoco se puede hacer es facilitar excusas al Ejecutivo que ya ha encontrado un asidero al que agarrarse para minimizar el impacto en la opinión pública. El Gobierno culpa a "una pésima cosecha en la aceituna" del mal dato del paro de enero en el campo. Andalucía ha salido muy mal parada. Pero también el resto de comunidades autónomas donde la agricultura lo es todo. Aquí en Zamora, sin ir más lejos, como la Agricultura enferme, nosotros nos morimos directamente. Lo que no se puede ni se debe hacer es seguir chuleando a los agricultores y ganaderos con precios ridículos mientras los intermediarios se llevan el momio. La industria también se ha visto perjudicada como se ha visto igualmente el desempleo de los menores de 25 años que se incrementó en enero en 7.534 personas, mientras que el paro entre quienes tienen más de 25 tacos subió en 62.714 personas. Las cifras son apabullantes, asustan al más pintado y no presagian nada bueno.

Las provincias 'vaciadas' lo son por esa causa, porque no hay horizontes laborales en ellas. El mejor ejemplo lo constituye Zamora. Pero es que como siga el crescendo, la vaciada acabará siendo España en su totalidad. Hay que arriesgarse. Hay que invertir más. Menos Secretarías de Estado y direcciones generales para chorradas sobre las que es mejor no entrar ahora, y más trabajar para sanear la economía de todos los sectores. Empresarios que arriesguen, trabajadores con voluntad y un Gobierno que apoye, que dé facilidades, que no ponga trabas tributarias.

Entre lo que se cierra, la ausencia de contratos y que algunos Ayuntamientos, gracias a sus servicios de urbanismo, espantan al personal con tanto entorpecimiento y tanta traba que paga el pequeño comercio, no hacen otra cosa que alimentar el mal dato del paro. Así nos pinta, ¡en bastos!