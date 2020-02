Alguien detrás, y con bolsa

Personalmente creo que una ministra tipo Teresa Ribera, con ese puntito de fundamentalismo, hace falta para afrontar de veras el mayor reto que tenemos por delante, el del cambio climático. Ahora bien, también hace falta otra ministra o ministro, con una buena bolsa, que vaya recogiendo todas las virutas y escombros que semejante taladradora va dejando a su paso. Llamo virutas, con perdón, a empresas que cierran, trabajadores que pierden su empleo, comarcas que de repente dejan de estar en el mapa, regiones todavía no repuestas de la reconversión industrial que pueden ser apuntilladas con la descarbonización. La lucha contra la España vacía no es compatible con seguir vaciándola en otros sitios. Y, en fin, no se combate precisamente al populismo sembrando a puñados ese populismo industrial en zonas obreras en crisis que nutre las tropas de choque de todos los nuevos populismos.