Despoblación

Afortunadamente parece que va en serio plantear el grave problema que tiene nuestro territorio en cuanto al progresivo descenso de población y la desertización que ello conlleva. Algo que algunos venimos observando desde hace ya tiempo y que de alguna manera lo hemos querido hacer patente desde algún frente en la mayor parte de los casos con poco o casi nulo éxito. Confieso que este fue el principal motivo que me llevó a presentarme a las elecciones municipales de mi pueblo, pero quizá no supe explicarme bien porque mis propuestas, que fueron muchas, no tuvieron acogida, bien es verdad que los partidos políticos estaban en otras guerras y a este problema se le prestaba poca atención. Pero la situación se ha agravado de tal manera que ahora todo el mundo necesita hablar de lo mismo, nuestro territorio rural se está convirtiendo en un erial, y, lo que es peor, sin gente que lo habite y trabaje.

No me gustan los términos España vacía o vaciada, tan de moda ahora, que proceden del éxito del libro de Sergio Molino España vacía, que por cierto tenía un subtítulo que era Viaje por un país que nunca fue. Se trata de un interesante ensayo sobre la decadencia y la pobreza españolas, realidades que conoce como buen periodista que es, además de acercarnos a la literatura de alguno de nuestros escritores románticos, realistas y regeneracionistas. De todo ello, me voy a quedar con una de sus interesantes reflexiones: "la brecha de la España vacía con la urbana es tan grande, en términos demográficos, que no interesa como sujeto político. El único discurso que queda es el del lamento, el rencor y la reclamación contra el olvido del que se sienten víctimas. A menudo es un discurso desarticulado y no pocas veces secuestrado por los caciques y fuerzas vivas que aún quedan y que lo utilizan para reclamar inversiones públicas de interés dudoso, pero que les sirven para presentarse ante su comunidad como "conseguidores" o "influyentes" en Madrid y, por tanto, necesarios en su comarca". En fin, algo invita a la reflexión.

El problema, por tanto, de la despoblación y el empobrecimiento de la provincia y de la región viene de largo, no es de ahora, se ha ido produciendo durante buena parte del siglo XX y ahora nos encontramos con una situación lamentable que no sabemos atajar. Se ha convertido en un mal endémico de difícil solución, lo que nos conduce a pensar que es un problema de Estado que debe preocuparnos a todos, pero en primer lugar a los distintos gobiernos que no han sabido o no han querido abordarlo llegando así a la situación actual.

Es necesario también remontarse a comienzos del siglo XX para analizar el origen más remoto de este problema, provocado por el sistema fuertemente capitalista que se impone entonces y que nos irá encaminando hacia un capitalismo productivo que implica la concentración de recursos tanto humanos como industriales en las ciudades, lo que conlleva el despoblamiento del mundo rural, que a su vez provoca un desequilibrio en la distribución de la riqueza generado por dicho proceso productivo en detrimento del campo y el mundo rural.. Dicho de otra manera, ha provocado la superpoblación de las ciudades y el vaciamiento de los pueblos. La consecuencia de esto es que en el 53% del territorio vive el 5% de la población, lo que nos lleva a una conclusión sencilla, que el ámbito rural está plagado de viviendas vacías y a su vez nos traslada a un círculo vicioso fácil de entender, a los bancos no les interesa financiar una casa en un pueblo pequeño, por mucho que el valor de la casa sea superior al de la hipoteca. Sería necesario un Banco Hipotecario de carácter público el que compense estos desequilibrios. Y para mayor abundamiento, habría que añadir que el 54% de las viviendas vacías que recoge el INE están en ruina y el 44% tienen más de 50 años.

Todo esto nos lleva a una primera conclusión, que el sistema capitalista productivo implica la supremacía del mundo urbano frente al mundo rural, provocando a su vez un desequilibrio en la distribución de la riqueza y el empobrecimiento de la vida rural. En palabras más coloquiales, la ciudad se impone al campo, la riqueza atrae a la gente generando una tendencia y no se ha hecho nada por evitarlo.