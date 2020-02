Cuánto cuesta no ser feliz

El otro día pregunté a mis alumnos si querían ser felices y todos dijeron que sí, pero cuando les dije si estaban dispuestos a hacer todo lo que estuviese en su mano para conseguirlo descendió considerablemente el resultado. Estoy convencido de que esta situación sería extrapolable al conjunto de las personas, porque una cosa es el deseo y otra el esfuerzo de hacerlo realidad, máxime cuando ese deseo, la felicidad, se nos muestra poco tangible, una sensación que en ocasiones dura segundos y, sobre todo, un sentimiento del que no tenemos las claves para poderlo retener. Por eso acabamos aceptando que la felicidad es algo que no depende tanto de nosotros como del azar, o del tiempo, y de ahí que seamos remisos y titubeantes ante el esfuerzo que supone luchar por conquistar la felicidad, que no sabemos definir, ni concretar, solo sentir.

Si a esto le añadimos que a medida que vamos cumpliendo años tendemos más a acomodarnos con lo conseguido que a emprender nuevas aventuras, la búsqueda de la felicidad va siendo un aceptar lo que tenemos, un pensar que quizás no se esté mal e incluso justificarnos con el viejo refrán de más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, ignorando las palabras de Ramón Gómez de la Serna: "aburrirse es besar a la muerte".

Y es aquí donde recuerdo a mi madre cuando, cada vez que yo le contaba un problema que sentía como irresoluble, me decía "de cobardes no se han escrito coplas". Entonces, con esa chulería e inconsciencia que da la adolescencia, yo generé una frase que consideraba que daba al traste con la de mi madre y que era "de héroes están los cementerios llenos". Y me quedaba tan ancho mientras mi madre me miraba con cara de no se puede ser más tonto, y a veces hasta me lo decía.

Pero cuando uno está ya en la última vuelta del camino, como rezan las memorias de Pío Baroja, cuando ya se han cumplido tantos años que uno sabe que no puede, ni quiere, cumplir otros tantos, cuando se ha ido y vuelto tantas veces, y se caído y levantado para volverse a caer, justo en este momento es cuando la frase de mi madre me asalta y me convoca a darle la razón.

Porque ese no se han escrito coplas de cobardes no solo es una invitación a luchar frente a cada adversidad de la vida, y mi madre fue ejemplo vivo hasta su muerte, y una apuesta firme cuando se trata de alcanzar la felicidad para la que hace falta, por encima de todo, atrevimiento y, como escribe Julián Marías, "atreverse a desear", sino que encierra algo aún más profundo, más apremiante, más vital, que es obligarte a pensar en la otra cara de la moneda.

Luchar por ser felices es una obligación del ser humano, porque vivir es hacerlo con la vida puesta al tablero en cada decisión tomada o eludida, pues no hacerlo es sobrevivir y resignarse a que las cosas son como son renunciando a que, si las hacemos de otra manera, entonces habrán de ser de otra manera. Es un esfuerzo, incluso una desazón que te rasga las entrañas como una fiera hambrienta que a veces te hace, como escribía Antonio Machado, estar en guerra con tus entrañas; pero no arremangarte en su búsqueda es avocarte a pagar hasta tus últimos días el precio de no haber sido feliz. Porque, y vuelvo al maestro Marías, "cuando nos decimos: sí, esto es, somos felices, aunque lo pasemos mal, aunque la situación sea difícil y penosa".

Intentar conseguir la felicidad es un reto incierto y constante que exige esfuerzo y dedicación, reflexión y romperse por dentro y por fuera, estar dispuesto a pagar el peaje exigido y fracasar, pero ¿cuánto cuesta no ser feliz?

Asumir que se está donde no se está, que se es lo que no se quiere, sustituir el verbo ser por el tener como excusa para tapar los deseos más hondos, renunciar al vértigo a cambio de un estar agotado y entristecido, dejarse morir viviendo mientras las estaciones se suceden, caminar un camino que sabemos que no es el nuestro porque no nos lleva ni siquiera a estar en paz con nosotros, doblegar nuestro interior para que no nos recuerde que esto no es, no, no; en definitiva, ahogarnos a nosotros mismos para acabar no reconociéndonos; ese es el precio de renunciar a ser felices, que es tanto como aceptar la ruina de nuestro futuro porque nos ata a nuestro pasado.

Como escribe Eva Pino, una veinteañera amiga, relatando la historia de un aventurero y una estrella, "Pobre aventurero que al cuerpo celeste no logró acariciar. Pobre estrella que su miedo no la dejó deslumbrar".

Así que yo quiero ser el aventurero que acaricia la estrella que se atrevió a deslumbrar, aunque para ello haya que poner el alma a la intemperie.