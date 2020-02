¡Yo me quedo! No me voy

¡Yo me quedo! No me voy

La mili no es obligada y jóvenes no tenemos, / pero fiestas celebramos cuando acaba el mes de enero / de quintos aunque no hay mili, y apenas niños nacieron / mas Candelas celebramos con buen humor en el pueblo.

¡Porque los que aquí vivimos le ponemos mucho empeño!

¡Que Zamora se despuebla! -dicen desde la ciudad- / ¿Acaso no lo veían? ¡Vuelta el tractor a sacar! / Que se nos vea en Zamora en medio la capital. / Y que se entere la santa diputación provincial.

"¡Que si el campo no produce, no se come en la ciudad!"

¿Quién se lleva –preguntamos- los dineros de la PAC? / /Y si en céntimos nos pagan, ¿quién sabe multiplicar / si los precios se disparan cuando vamos a comprar? / Si los precios no son justos , no se paga el trabajar...

¡Nos echan de nuestra tierra. Muere la zona rural!

En la Junta dicen que población van a asentar, / con turismo, medioambiente, patrimonio natural, / gastronomía, festejos, etnografía, cazar... Y otras actividades "pa" los de la capital.

¡Pero están desmantelando nuestra sanidad rural!

Si cierran los consultorios, si los médicos se van / (como se fueron los maestros al hacer la Comarcal). / Si las personas mayores se tienen que desplazar / a que les den las recetas sin internet ni autocar...

¡Ya ni los que retornaron se van a poder quedar!

Los que cuidaron la casa de los padres, los abuelos, / cuando en los años sesenta a las fábricas se fueron. / Y esperaron tantos años a poderse jubilar / para volver a su pueblo, para su casa habitar.

¡Sin médicos, sin comercios, sin tele, móvil, ni un bar!

Servicios que son derechos de toda la humanidad / pero que si aquí no llegan nos obligan a emigrar. / Por mantener los derechos en nuestra zona rural, / sin más palabras ni planes ya se podría empezar.

¡Los servicios también sirven para el empleo crear!

Desde las instituciones en vez de colaborar / se rivaliza en propuestas o boicotea sin más, / según el signo político del que llega a gobernar. / "Monte la Reina de nuevo Instalación militar".

"Yo lo dije antes" –compiten- Y se olvidan de parar planes que como el de Aliste reducen el personal. / Como miles de empleados que cada año se van. / Como se marchan los jóvenes primero para estudiar / y luego a los pocos años a Inglaterra a trabajar.

¡Sin tener buenos servicios nos vamos a despoblar!

Campo y servicios primero -no es difícil empezar- / Quizás luego vengan fábricas a polígonos llenar. / Que aquí lo que sobra es suelo: agrícola, forestal, / industrial y ganadero... Por suelo no va a quedar.

¡Ni por capital humano que transforme el capital! Campo y servicios primero. Y apoyo institucional: / donde no llega el privado que al menos llegue el social. / Si a las fábricas primero y luego a cualquier ciudad / emigraron nuestras gentes a vivir y a trabajar...

¡Los que a Zamora vaciaron que la vuelvan a llenar!

Que vuelvan al territorio que nos devuelve hasta el aire / y que evita que se quemen con los cuidados los árboles. / Quizás el cambio climático venga a reconciliar: / campesino, ecologista, el campo con la ciudad / ¡Pues defienden intereses de toda la humanidad! / (Intereses tan sencillos:Vivir, comer respirar).

Mas ya no nos conformamos ni siquiera en la región. / Pedimos nuestros derechos aunque no seamos nación. / (Que quizás también lo somos al fondo del corazón / por amor a nuestra tierra y el pueblo que te acogió).

Pues sólo por ser humanos / debemos vivir mejor / da igual donde nos nacieron, / donde el mundo nos llevó. / En cualquier parte del mundo el cuatro son dos más dos.

(Hayas nacido en Castilla o lo hayas hecho en León).

Con esto voy acabando esta que es mi relación / Con perdón pido a los quintos que protagonistas son / Y también a los que en pueblos mantienen la población, / y con alegría las fiestas que siempre del pueblo son.

Para acabar estos versos -por si sirve "pal" perdón- / Yo quise ser maestra de pueblo y el destino me llevó / a vivir en muchos de ellos, a ejercer mi profesión. / Después el mismo destino a otro sitio destinó. / Pero guardo los recuerdos y también mi admiración / por los que aquí se quedaron y defienden con valor: / los consultorios, la escuela, los derechos, la razón. / ("Razones para quedarnos" -buscan desde La Opinión-)

Y que aprovechan las fiestas para hacer la relación / y decir con los carteros: ¡"Yo me quedo" No me voy!

(*) Teniente de alcalde del Ayuntamiento