El paripé de san Valentín

El amor según está planteado es una palabra con forma perecedera. Para amar es importante ver que muchos afectos son el énfasis vacío que surge de la oratoria. En nuestros tiempos, amenazados por lo falso, confundimos sentimentalismo con amor, y junto a la retórica despreciativa de lo concluido (por naturaleza) vemos la exclamación que no está dispuesta a pasar página. La imbecilidad furibunda, la nuestra, nos hace ver pasiones, en lugares en los que solo hay lágrimas. Creo que junto a la inercia imperativa de la costumbre, las alegrías se vuelven egoístas; de la debilidad a la decadencia solo hay un paso... Mucha gente son el discurso musical que buscan el acorde en conductas repetitivas. Ya saben (sonrío) lo mecánico es pariente de lo monótono, y juntos (tarde o temprano) mueren junto a la nada.

Con exquisita perfección, todos los años por estas fechas, empieza el absurdo paripé de San Valentín. Así es la tendencia: una "iluminación artificial" que busca sin descanso el manejo de voluntades. Creo que somos unos pobres enclenques manejados por las fechas... Y lo cojonudo es que todas vienen con ganas de hacer caja. Creo que el tiempo que no madura junto a lo meditado, es la advertencia que nos desafía, y tarde o temprano nos pide cuentas. ¿A qué saben de lo que hablo?

Díganme: ¿no es absurdo celebrar san Valentín? Según está planteada la cosa, creo que cada manifestación de "amor", es una muestra de arrepentimiento de lo que no hacemos el resto del año. Qué duro es el despecho que con altivez enmascara el resentimiento... Ya, ya sé que todos tenemos razones para pulular por las redes sociales, pero junto a ellas estamos viviendo tiempos de absoluto cinismo. "Cari, he reservado para ir a pasar San Valentín a tal sitio" . Ríanse por favor, y con una gran carcajada. Todo el puto año, en silencio, igual que dos desconocidos. Cada uno con sus contactos de las redes sociales y ahora, precisamente ahora, se acuerdan de pasar San Valentín juntos. Así defendemos el amor: con la apariencia que lucha por dar lustre a lo desgastado. La verdad, lo tengo clarísimo, amor es, discúlpenme que me voy a poner intensa: desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, liberal, esquivo... Sí, sí, esto es amor, quien lo probó lo sabe. Qué definición la de Lope de Vega: insuperable. Ay, san Valentín, qué preparada tienes aquí en la tierra. Y en los grandes almacenes ni te cuento...