El affaire de Ábalos

Que costumbre más fea la del Gobierno a medias de Sánchez. La familia socialista en el Gobierno tiene un grave problema, una patología en la que los expertos hacen ya recaer su atención preferente: mienten. Y lo hacen como bellacos. Miente el presi y mienten todos cuantos conforman la mesa del Consejo de Ministros. El penúltimo en incorporarse a esta forma de desequilibrio, ha sido el ministro Ábalos. Pero, tranquilo todo el mundo, ha venido para quedarse y no se va ni aunque lo echen. Tranquilos también en ese aspecto porque nadie lo va a echar. No hay vergüenza suficiente, no hay pundonor, no hay dignidad, no hay seriedad suficiente para asumir las consecuencias y marcharse motu proprio.

Todo ello viene a cuento del lío de ministro con la vicepresidenta del régimen de Maduro, Delcy Rodríguez. Un lío en vertical, no en horizontal, por supuesto. Estos últimos me importan un bledo, los primeros son los que cuentan. Por más que el medio Gobierno de Sánchez, con el apoyo del otro medio de Iglesias, intenta dar carpetazo al rosario de mentiras, misterios dolorosos incluidos, del ministro de Transportes sobre su encuentro nocturno, con premeditación y alevosía, en el aeropuerto de Barajas con esa señora procedente de Venezuela, cada día que pasa conocemos una nueva arana, de este auténtico especialista de la mentira.

José Luis Ábalos, lejos de mostrarse compungido, arrepentido, humilde y pesaroso, ha sacado pecho una vez más admitiendo ahora que, efectivamente, se volvió a ver con la vice de Maduro en la sala VIP de la terminal ejecutiva del aeropuerto de Madrid. O sea, esta mujer que tiene prohibido poner los pies en Europa, no llegó volando a la sala VIP, ni la llevo en brazos el ministro, ni se produjo milagro alguno al respecto. Por su propio pie, pisó suelo europeo, si es que España sigue perteneciendo a Europa, y además cruzó unas palabras de amistad, y vaya usted a saber si también de cooperación, con el ministro de Transportes. Eso que dijo Sánchez de que con su comportamiento Ábalos evitó un incidente diplomático es otra mentira como un castillo de grande. Ha estado a punto de ocasionarlo. La Unión Europea anda estos días liada con el brexit que ya se ha consumado porque, de otra forma, la cosa hubiera ido a más a través de una reprimenda, una multa o un apercibimiento de la UE a España por saltarse a la torera estas y otras cuestiones.

Y Zapatero enredando. ¿Qué le da Maduro? ¿Lo mismo que ha querido darle a un incorruptible Bertín Osborne, es decir pasta en forma de dólares? A ver de qué los 48 viajes que ha realizado hasta la fecha a Venezuela. Volviendo al ministro Ábalos, alguien del Gobierno tiene que decir la verdad por lo menos alguna vez. Estoy más preocupada por las constantes mentiras gubernamentales que por el coronavirus chino. El episodio ocurrido en Barajas es tan oscuro que hay que arrojar luz de inmediato o proceder a la denuncia para esclarecerlo. Claro que ahora la Fiscalía General del Estado está presidida por una compañera de Ábalos y hay que ser muy honesta, muy valiente y firme para proceder conforme a la Ley. Resulta curioso que ya se haya denunciado que una mano negra pretende hacer desparecer las cintas que recogen el encuentro. La tal Delcy es la que maneja los dólares del petróleo venezolano, la que parte y reparte entre los amigos, fundamentalmente españoles de distintas siglas políticas situadas a la izquierda y la extrema izquierda. Aunque lo nieguen, se sabe todo. Incluso las cantidades que han percibido.

No es así en el caso de Ábalos o eso quiero creer pero si ha habido un acto de desobediencia y otro de prevaricación omisiva, que pague con todas las consecuencias.