El magnetismo de algunas estrellas

"No dormir en toda la noche, de gozo, es algo que se otorga a pocos. Pero al fin a mí", es uno de los muchos versos que escribió el historiador y poeta Robert Graves, para Ava Gardner, en aquellos años en los que él vivía en Deìa. Lo escribió en aquella casa, abierta a mucha gente, que ayudó a poner de moda la isla de cara al turismo. Antes ya había escrito el poema "No poder dormir", que recogía la excitación que le producía la presencia de Ava, cosa que no era de extrañar, pues ya, grandes hombres de distintas profesiones habían sentido lo mismo, como le ocurrió a Frank Sinatra, que consiguió casarse con ella, o a Luis Miguel Dominguín, el torero más seductor de la España post Guerra Civil. Tampoco fueron ajenos a ello los amigos de Graves que pasaron por su casa mallorquina, como los actores Peter Ustinov y Sir Alec Guiness, o el premio Nobel Gabriel García Márquez. Cuando tanta gente coincide en algo, por algo será, algún motivo habrá, y en este caso, sin duda, lo había.

Estimulado por esos poemas de Graves, dediqué un tiempo a revisar las películas que llegó a hacer Ava, los actores con los que compartió protagonismo, los lugares donde se hicieron los rodajes, y me resultó fácil darme cuenta por qué aquellos hombres tenían alterados los sentidos, porque de aquella actriz emergía un magnetismo del que debía ser difícil sustraerse, ya que fueron muchos, los hombres que llegaron a ser incapaces de evitar aquella atracción.

Hay un documental, realizado hace diez años, en el que uno de los testigos que llegó a conocerla, durante el tiempo que Ava vivió intensamente en España, afirma que "cierto día Ava decidió ir a alguna parte, sin apenas arreglarse, con el pelo sujeto de cualquier manera y sin un ápice de maquillaje. Así salió a la calle con el deseo de no ser reconocida por nadie, pero no consiguió ni de lejos pasar desapercibida".

Pero, aparte de esa atracción salvaje que emanaba de Ava, también era una buena actriz. Se le daba como a ninguna esa secuencia de los años cincuenta y sesenta que repetían las actrices de Hollywood, que era la de girar la cabeza, estando de espaldas, para ofrecer un primer plano a la cámara que hacía temblar los cimientos del estudio.

Y dándole vueltas al caso de Ava, me acordé también de otras actrices y actores de aquella época, que con su sola presencia cautivaban a los espectadores dejándolos ensimismados, puesto que los veían como dioses. Ahí están los casos de Marlon Brando, Kirk Douglas o Montgomery Clift, entre ellos, o de Rita Hayworth y Marilyn Monroe, entre ellas.

En todos esos casos ya fuera por su atracción física, o por sus excelentes dotes interpretativas, lo cierto es que dejaban a los espectadores sin aliento. Claro está que contaban con unos directores de la talla de John Ford, John Huston, o J.L. Mankiewicz y unos guionistas que, antes que guionistas, eran escritores, algunos ganadores de grandes premios como Arthur Miller (Premio Pulitzer), William Faulkner (Premio Nobel) o Truman Capote, y eso ayudaba mucho.

Ava, durante muchos años estuvo enamorada de España, donde pasó, quizás, la mejor época de su vida. Curiosamente, aunque participó en varias películas con temas españoles, o ambientados en España, tales como la guerra civil, los toros, o los Sanfermines, aquí solo llegó a rodar una de ellas, "Pandora". También llama la atención que siendo "el animal mas bello del mundo", y habiendo sido nominada para los Óscar, los Globos de Oro y los Bafta, en varias ocasiones, solo llegara a obtener un premio a lo largo de su carrera, y precisamente aquí, en el festival de San Sebastián, por "La noche de la Iguana"

No es que ahora no haya actores y actrices cuyas cualidades interpretativas rayen la excelencia, pero, lo cierto es que el poder de atracción no llega a aquel que existía en las salas oscuras de mediados del siglo pasado, o al menos de tan singular manera. Quizás sea porque actualmente unos y otras quedan difuminados entre la extraordinaria calidad de las imágenes, o la perfecta recreación de los escenarios, o el depurado uso de las técnicas más sofisticadas. Lo cierto es que los actores de ahora gustan, pero no enamoran, no atraen al público de la misma manera que aquellos de la época dorada de Hollywood, antes, durante, y un poco después del Star System, cuando las actrices tenían que pedir permiso a la productora para poder casarse, y los decorados, a poco que la gente se fijara, se podía ver que eran de cartón piedra.

Quizás, ahora, el exceso de retoques estéticos de quienes se dedican a las artes interpretativas hace que parezcan menos reales. Y no es que las estrellas de las que estamos hablando, las que nacieron en los años veinte del siglo pasado, no se hicieran nada, pues a la misma Ava nunca se le vio una sola peca, aunque fuera pecosa; ni tampoco Marilyn y Rita se libraron de pasar por la cocina de algún cirujano. Pero el caso es que a ninguna de ellas les restó esplendor, sino que, más bien, llegaron a parecer más naturales, a la vez que más glamurosas. Eso es lo que tienen las diosas.