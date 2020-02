El silencio de los tractores

Cualquiera que vea estos tractorazos supermodernos dirá: "¿Y de qué se quejan estos si hay que tener mucho dinero para comprar un bicho así?"

-Lo que no sabe el que diga estas cosas es que la mitad, o más, de cada tractor es de los bancos; por eso estamos protestando tantos.

Conversaciones similares a esta se podían escuchar en los numerosos corrillos que se formaron en la zona de La Farola antes de iniciarse la manifestación de agricultores y ganaderos del pasado jueves. La verdad es que las tres filas de tractores situadas en la Avenida Príncipe de Asturias imponían. Y no solo por su tamaño, fortaleza y equipación, sino por el silencio atronador que desprendían. Parados, callados, desprovistos de su principal función, eran todo un símbolo de la situación del campo zamorano, una metáfora palpable de los problemas que afectan, y acosan, al sector primario y al lugar donde tiene que desarrollarse, a su hábitat natural y necesario, o sea al mundo rural. Aquellos vehículos mudos se convertían en toda una denuncia económica, social, vital. Los tractores no se hicieron para estar detenidos en el asfalto de las ciudades. Su función es, tiene que ser, otra radicalmente distinta. Si estaban allí, era por algo. Por algo gordo, poderoso, lacerante. Algo que requiere soluciones. Y pronto.

-Si hemos venido aquí los muchos que hemos venido, es que el asunto es grave, muy grave. Las gentes del campo no nos movilizamos por cualquier cosa, ni somos dados a protestar por protestar. Cuando ves a tantos, malo; es que ya se ha llenado el vaso de la paciencia.

-En el éxito de esta manifestación también ha influido, y muchísimo, la unidad de acción de las tres principales asociaciones agrarias de la provincia. Ya era hora.

-Lo que yo digo: si baja la cebada, pues baja para los de ASAJA, para los de UPA, para los de COAG y para todo cristo. Y si suben los abonos, pues lo mismo.

También fue frecuente oír charlas parecidas. Esta vez no existían diferencias ni colores ni estrategias. Por encima de todas ellas se situaba, como una nube de granizo, la amenaza que se cierne sobre el agro y sobre las personas que quieren vivir, con holgura y dignidad, de él. Son profesionales de producir alimentos buenos y sanos, esos que usted pide cuando compra y consume. Y quieren seguir siéndolo sin tener que empeñarse, sin tener que registrar pérdidas, sin verse obligados a marcharse de sus pueblos o a pedir a sus hijos que se vayan, que aquello no da para vivir. Y por eso se desplazaron miles de personas a Zamora. Y por eso llevaron a la ciudad más de doscientos tractores.

La marcha desde la Plaza de la Marina, Santa Clara adelante, hasta la Subdelegación del Gobierno discurrió rápida y casi en silencio. La abría un tractor (el único al que dejaron "hablar") conducido por una mujer, un buen gesto con un mensaje que no tendría que caer en saco roto: uno de los principales problemas en los pueblos es la ausencia de mujeres jóvenes, como si la agricultura y la ganadería fueran solo cosa de hombres, como si las mujeres no pudieran (o fuera un desdoro) dirigir una explotación, atender una granja. En ese recorrido no se corearon consignas ni hubo gritos reivindicativos. No hacían falta. Los asistentes gritaban hacia dentro. Bastaba mirar las caras de la mayoría para entenderlo todo, para comprender por qué estaban allí y qué pedían.

Y no eran únicamente precios justos para sus productos, más control en los costes de maquinaria, fertilizantes, combustible, electricidad y menos trabas y papeleos (que un simple permiso no te obligue a tres o cuatro viajes a Zamora). Exigían, asimismo, respeto para su labor, para su profesión, que dejen de estar en los últimos puestos de la escala social del prestigio y de la consideración. NO. Quienes se manifestaban y quienes se quedaron en sus pueblos no son paletos ni garrulos ni isidros ni atrasados a los que hay que mirar por encima del hombro perdonándoles la vida. Son ciudadanos de primera, tan de primera como los urbanos, los urbanitas y los que ponen los supuestos derechos del lobo por encima de los de los habitantes del medio rural. Y desean que esa discriminación se acabe ya mismo. Y que se terminen también esas campañas en las que se culpa a las gentes del campo de contaminaciones, extinción de especies, ruptura del equilibrio natural y otros tantos pecados mortales. Nadie sabe a ciencia cierta de dónde salen esos libelos, pero están ahí. Y hacen daño.

La movilización del jueves fue un éxito. Y tiene que ser el comienzo de una concienciación y una sensibilización para que la sociedad entienda de una vez, y valore, lo mucho que necesita y debe al campo. Ojalá. Nos jugamos el porvenir. Todos.