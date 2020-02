Hablan estos días algunos de nueva polémica en torno al Centro de Arte para la obra de Baltasar Lobo. No es nueva esta polémica, sino la misma de los últimos cinco años. El alcalde de Zamora lo ha dicho muy claro, ni contempla ni va a contemplar ninguna otra alternativa distinta al mini edificio del ayuntamiento viejo. Da igual de dónde vengan otras opiniones, ya de expertos, ya de otros representantes ciudadanos. Lo mismo da que sea Zamora 10 -poco simpática para los regidores municipales- o la Asociación de Amigos de Baltasar Lobo, a la que pertenezco y a la que no podrán acusar de no ser empática con el equipo de gobierno, prudente en la exposición de sus planteamientos y abierta y "bienpensante" en la valoración de la voluntad manifestada en todo momento por el alcalde y su grupo político.

Como han dicho esta semana, Lobo merece que la ciudad y sus instituciones dejen de darle la espalda. Así es, Lobo se merece el apoyo inequívoco de la ciudad. También Zamora se merece a Lobo, en primer lugar porque el escultor así lo quiso aunque se frustrara inicialmente. En segundo lugar porque en su día el Ayuntamiento sí hizo un importante esfuerzo económico y de negociación con la familia del escultor y con el fisco francés. Esfuerzo en el que participé como teniente de alcalde y que concluyó en éxito y la consecución de casi 700 piezas escultóricas además de otros valiosos materiales y documentos que conforman el corpus fundamental de la vida, obra y sentimiento de Baltasar Lobo.

Esta obra, de Zamora y de Lobo, merece el trato digno de un espacio expositivo, de trabajo y divulgación a la altura de su valor y significación artística. También a la altura de su indiscutible potencial de atractivo turístico y transformador para una ciudad que se debate entre la decadencia y el anquilosamiento bajo los designios de aquellos que ya ni hablan de progreso ni lo promueven en la placidez de su "dolce far niente".

En la última asamblea de los Amigos de Lobo se aprobó plantear para el diálogo y el debate tres opciones razonables y válidas. En orden inverso al respaldo allí manifestado, el antiguo palacio de la Diputación, en Ramos Carrión. Buen edificio para Lobo aunque no en la mejor ubicación para impulsar Zamora. El edificio del Consejo Consultivo con arquitectura y enclave adecuados, aunque con la dificultad de ser un edificio construido "ad hoc" para sede de esa institución de ámbito autonómico. Y, la que algunos hemos defendido siempre, la construcción del Centro de Arte en el Castillo, técnicamente plausible, económicamente asumible y la mejor opción para el impulso turístico, transformador y revitalizador de la ciudad y su Casco Histórico.

Que la única fuerza política que respaldara la propuesta del Castillo en su programa electoral fuera Por Zamora sin éxito en las urnas no debería hacer olvidar que Zamora y Lobo deben de trascender a la mera coyuntura política. Aún está a tiempo el alcalde de rectificar su menosprecio a Lobo y a Zamora.

www.elespejodetinta.com