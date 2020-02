Comerse el marrón, literalmente

Como lector infantil de Superman, una de las proezas que más me impactaban era la de "hacerse cargo" de un gran peligro, como cuando envolvía una terrible explosión con su capa o inhalaba un gas venenoso. Aunque Pedro Sánchez no sea Superman, cabría pensar que ha hecho algo así al meter el conflicto catalán dentro de su propio envoltorio político, confiando en digerirlo muy lentamente y al final del todo metabolizarlo de nuevo en el sistema, con algún cambio de fisiología. Parece una apuesta formidable, basada en una fe ilimitada no solo en sí mismo sino en la capacidad del propio sistema (la capa de Superman) para absorber un impacto de tal calibre. Si su apuesta fracasa no estallaría el sistema, que seguramente volvería al punto de partida, sino el cuerpo de Superman. Esas opciones recurrentes por el riesgo suelen ser premiadas por la diosa Fortuna (aunque no siempre).