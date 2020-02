Cambios de nomenclatura

Ignoro si en Irán, Emiratos Árabes, Marruecos e India, por citar solo unos pocos países, el heteropatriarcado del que todo el santo día nos hablan en sus proclamas y arengas las más feministas entre las feministas, el clan de las moradas, que es color de pasión y también de dolor, es una realidad como al parecer sí lo es en esta España patriarcal y retrograda en sus costumbres y tradiciones. Le han cogido el gustillo a la palabra. Que forma más indecente de prostituir el término patriarcado cuyo significado está directamente relacionado con el padre. Pero no con ese padre castigador, rígido, dictador, severo, inflexible e insensible a la vez. Entiendo que ese patrón no es válido para todos los padres. No se puede desnaturalizar lo que es natural. Ni demonizar la figura del padre como poseedor del poder y la fuerza dentro de la jerarquía familiar. Sobre todo porque la familia es un matriarcado. Es verdad que de todo hay en el seno familiar. Los padres energúmenos, entendiendo por tales a los maltratadores y a los violadores, son la minoría, en contra de lo que nos quieren dar a entender.

El feminismo a ultranza quiere desnaturalizarlo todo y eso no puede ser. Cuando ese feminismo vuelve la vista atrás es para negar incluso las propias evidencias. Le sucedió hace pocas fechas a la recién nombrada ministra de Igualdad, la consorte y con suerte, Irene Montero. En su defensa hacia la absurda petición de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo de cambiar la nomenclatura del "Congreso de los Diputados", añadiéndole también 'y Diputadas', sin respetar el genérico que es precisamente el que ha defendido la RAE, cortando por lo sano, metió la pata hasta el corvejón.

La ministra Montero, enamorada como está de las redes sociales que utiliza para todo como único vehículo de entendimiento, osó decir: "Lo llamamos Congreso, sí. Y al Senado, Senado. Hasta 1931 no hubo diputadas y de hecho no se referían a ellas en femenino. El lenguaje que refleja la sociedad que lo emplea, nos recuerda el largo camino de los derechos de ciudadanía de las mujeres y todo lo que queda por andar". A esta chica le convendría leer un poco, madurar y aprender. Esta y otras como ella se creen que son las abanderadas y líderes de la lucha por los derechos de la mujer. Las precedieron otras muchas con menos suerte que ella. Menos mal que acertó a 'pasar por allí' un tuitero que, amablemente, educadamente, con el debido conocimiento de causa le mostró por la misma vía algunos de los artículos de la época en los que claramente, sin tapujos ni circunloquios se habla con toda claridad de la "diputada" Clara Campoamor. Desde luego con más luces, más conocimientos y no sólo porque fuera letrada, escritora, política (esta de verdad) y una magnífica defensora de los derechos de la mujer española.

Bien podría Irene Montero leerse alguno de los textos de Clara Campoamor y para clarificar su confundida mente repasar el ensayo de la escritora "El voto femenino y yo, del que le brindo estos párrafos: "Lo que no espero ocurra es que se eleve una voz, una sola, de ese campo de la izquierda, de quien hube de sufrirlo todo, por ser el único que ideológicamente me interesa, y al que aún aislada sirvo; una sola persona que, por estímulos de ética, de mínima reparación, clame y confiese la verdad y proclame al menos que no fui la equivocada yo, sobre quien se han acumulado las pasiones y la injusticia". No estaba muy orgullosa de la izquierda de su tiempo a la que servía con fe ciega. Yo también creo que defender los derechos femeninos es un deber indeclinable de todas las mujeres puesto que estamos en la obligación de no traicionar nuestro sexo pero, por favor, no desde postulados denigrantes, absurdos e ideológicos que dejan al hombre fuera del texto y del contexto.