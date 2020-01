Escuchemos al territorio

Despoblación, abandono, pesimismo, falta de oportunidades...Sí, esa es la realidad de una tierra como la nuestra, de Zamora especialmente, y de nuestra región en general.

Después de 20 años de profesión, de campo, de lucha en los últimos tiempos, mis reflexiones me llevan a ver nítidamente que el futuro existe, pero la voluntad no. Que las palabras se han puesto de moda, pero que las soluciones no se quieren abordar.

Castilla y León tiene, en la mitad de su territorio, una "gran oportunidad verde para desarrollarse, para abordar con optimismo el futuro, para innovar y ser líderes"; pero realmente para ello hay que tener un plan, creer en él y apostar decididamente. Hablamos de todo un sector económico "el forestal" desconocido en general por nuestra población y alejado de nuestra educación, y por tanto de los ojos presentes y futuros. Hablamos de industria (tablero, chapa, pellets, carpintería y mueble..), de energía renovable, de productos no maderables (el piñón, la castaña, la micología,..), pero también de la ganadería en extensivo, de Espacios Naturales singulares y únicos, de caza y pesca, el turismo rural......

La Agencia de Desarrollo de Castilla y León declaró el sector forestal como prioritario; pues vamos de verdad a poner manos a la obra, porque en ello está el futuro de nuestro medio rural. Y no lo digo yo, lo dice Europa en el Pacto Verde Europeo recién firmado; lo dice Europa en el espíritu de la nueva PAC (Política Agraria Comunitaria), pero y aquí en España o en Castilla y León ¿volveremos a lo mismo? ¿a que para el 50% del territorio lleguen el 3% de los Fondos???

El Desarrollo Rural puede ser una realidad sólo si invertimos con sentido y con unos objetivos claros en él. No se puede ser simplistas, y es evidente que no sólo hay que cambiar la PAC, sino hay que tener un plan global, hay que dotar al medio rural de oportunidades en todos los ámbitos; hay que cambiar inercias, opiniones públicas, creencias.

Hay que querer a la tierra y conocerla. Hay que hacer posible que nuestros niños se sientan orgullosos de nuestros pimientos rojos, de nuestras vacas, de nuestros lobos, de nuestra avutarda, de nuestros ríos, de nuestras montañas, de nuestros bosques,.....porque así conseguiremos que quieran quedarse o volver aquí para trabajar por ello. Que se conozca que hay toda una ciencia detrás de nuestro sector primario, que nuestras ingenierías son tan respetables cómo las demás y que estamos día a día batallando en el territorio, siendo cómplices del sufrimiento y del esfuerzo de nuestros agricultores, selvicultores y ganaderos. Se debe escuchar al territorio, se deben conocer sus oportunidades y no nos podemos permitir el lujo de seguir luchando entre nosotros sino unir esfuerzos para conseguir avanzar. Hay modelos claros de distintas políticas tan cerca de nosotros como unos kilómetros más allá. Todo pasará por apostar por un territorio gestionado y productivo, por unas empresas de futuro para la nueva "economía verde", por una mejora de la red viaria, y antes de eso por una infraestructura de las redes móviles.

Como zamorana me siento orgullosa de mi provincia, pero también de mi región, y creo en nosotros y nuestras oportunidades. A quien le corresponda la responsabilidad de gobernar y legislar debe ser consciente de nuestra realidad; porque hay mucho que hacer y si no, mucho que perder. Australia o California están lejos, pero no dudemos de que podemos convertir nuestro territorio en un polvorín.

Tenemos dos alternativas: ayudar a cuidar y gestionar o abandonar a su suerte campos, pueblos, bosques, animales... ¿Realmente qué es lo que queremos?

(*) Ingeniera de Montes