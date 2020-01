Educación, ¿palabra rota?

Pues heme aquí en esta colaboración anual ante la festividad del 31 de enero de San Juan Bosco. Pasaron aquellos tiempos en los que me asomaba a la prensa en cadencia cuasi semanal; ahora me cuesta la vida componer unas líneas. Soy repetitivo en el tema. No fue el mundo de los jóvenes y de la educación la única ocupación del santo; ejerció de sacerdote, se asomó a las cárceles, conoció los ambientes de trabajo en las postrimerías de La Primera Revolución Industrial y también el mundo de la política en ese enclave del Piamonte italiano que vivía con particular exaltación y virulencia la tan ansiada unidad italiana. Pero hoy la festividad de San Juan Bosco no deja de ser un mero pretexto y oportunidad para tratar de la educación. Tema siempre de actualidad y más ahora ante el nuevo gobierno, por su declaración de intenciones, por las fuerzas que la trabajan desde la familia y los padres a los profesores y educadores, de los amigos y colegas de aula a los ambientes de calle, de los medios de comunicación a los planes educativos... Un edificio este de la educación arduo de levantar: hay un exceso de proyectistas..

A las calles de la industrial Turín salió el santo a recoger muchachos sin estudio ni trabajo, muchos hasta sin familia, balanceándose en la cuerda floja entre la libertad y la delincuencia. La salud de la calle como la de los centros educativos es vital. Invito, invito a leer esas "21 lecciones para el siglo XXI" del catedrático profesor de la Universidad de Jerusalén, Yuval Noah Harari, con sus más de doce millones de lectores en su haber. La lección 19 la titula "Educación", así, a secas. Ya en la Introducción dice que "la historia no hace concesiones. Si el futuro de la humanidad se decide en nuestra ausencia, porque estamos demasiado ocupados dando de comer y vistiendo a nuestros hijos, ni ellos ni nosotros nos libraremos de las consecuencias" (pag. 11). Malo, nefasto, si los padres no se sienten los primeros responsables e interesados en sus hijos, "las voces que ellos oyen en sus cabezas nunca son dignas de confianza porque siempre reflejan la propaganda del Estado, el lavado ideológico del cerebro y la publicidad comercial, por no mencionar los virus bioquímicos" (pag, 293). Si los padres no asumen su rol "siempre estará el gobierno de turno para tirar de los hilos del corazón de sus hijos y pulsar los botones de su cerebro" ...(Ibid).

Cuando comento el estado de la enseñanza y la calidad de vida de los colegios con aquellos que tuve de alumnos en la Laboral me dicen: "Pepe, tú ya no estás para esto, llevamos nuestros hijos al colegio y esto ya es otra cosa. Nosotros éramos muy buenos". Y esta calificación de "buenos" ya no sé a ciencia cierta si es una calificación moral o simplemente describe el excelente estado de salud de aquel centro educativo. Ahora, como siempre, el ideal es trabajar al unísono docentes, la política con sus planes educativos, la calle, los padres (ahora en menor medida que ya saben que "los hijos no les pertenecen"). El término educación es una de esas palabras que urge sacar del cubo de la basura, "una de esas palabras rotas que antes pertenecían a todos y nos unían pero que ahora han pasado a definir una realidad mucho más parcial e interesada, menos universal" (Luis García Montero en "Las palabras rotas").