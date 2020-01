En los años 90 un célebre programa de televisión española nos invitaba a divertirnos apostando. "¿Qué apostamos?" nos decía en su canción... "la vida es un juego y hay que apostar, todo es posible, la vida es una apuesta y nada más". Un programa para toda la familia, alegre y donde las risas estaban aseguradas. De la diversión al reto y del desafío a la apuesta, todos disfrutaban, muchos ganaban y los menos afortunados, con una fría ducha, pagaban las deudas que pudieran contraer.

Lamentablemente, fuera de los platós, donde no llegan los focos, las apuestas terminan por arruinarlo todo, y lo que comienza siendo un pasatiempo acaba como el rosario de la aurora. Nos hemos acostumbrado a relacionar el juego con las apuestas desde edades muy tempranas y la pendiente resbaladiza que lleva a la ludopatía y a las adicciones se ha ido convirtiendo en un problema de salud pública cada día más acuciante. Las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías han agravado este problema . Desde las plataformas web donde se puede apostar directamente hasta la publicidad en red de negocios relacionados con las apuestas, pasando por la proliferación de salones de juego y casas de apuestas en todo la geografía española, el panorama al que nos enfrentamos cada día es menos halagüeño.

En el último año, a pesar de estar prohibido por ley, más de medio millón de menores de toda España apostaron con dinero en internet o en salones de juego, y la edad de inicio en el juego se va consolidando en los 14 años. Nos encontramos pues, ante una situación de emergencia que requiere una respuesta urgente y coordinada en la que todas las administraciones debemos poner nuestro granito de arena para poder enfrentarla. Desde el ámbito de la Junta de Castilla y León de manera directa en el ejercicio de las facultades que le corresponden en materia de casinos, juegos y apuestas. Desde el Gobierno, y en particular desde el Ministerio de Consumo, como principal agente de coordinación, regulación y control de la publicidad y de las apuestas digitales. Y desde los ayuntamientos, que ostentamos las potestades necesarias para limitar este tipo de espacios físicos a través del planeamiento urbanístico.

Desde el Grupo Municipal del PSOE estamos convencidos de que no hay tiempo que perder. La formación del Gobierno de España puede servir de espaldarazo para iniciar acciones contra el juego y las apuestas pero, desde el ámbito municipal, no debemos quedarnos a la expectativa, es necesario que nos pongamos manos a la obra y que utilicemos todos los medios que tengamos a nuestro alcance sin esperar a que la Junta se decida a mover ficha.

Tenemos herramientas regulatorias a nuestra disposición, como es una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permita influir en la localización de los establecimientos y alejar las casas de apuestas de nuestros colegios, institutos y de todos los colectivos más vulnerables. No es preciso (ni recomendable) esperar a que nos vengan a construir la casa, cuando tenemos en nuestra mano la primera piedra.

Por todo ello, en el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Zamora, los concejales socialistas presentaremos una moción para debatir estas y algunas otras propuestas relativas al juego y a las casas de apuestas. Estamos ante un problema de extrema gravedad sobre el que aún queda casi todo por hacer. No obstante, confiamos en que el debate sirva para que la mayoría absoluta de Izquierda Unida tome medidas y utilice los medios municipales disponibles para combatir esta lacra.

Sabemos que no será sencillo y que las adicciones y la ludopatía no son asuntos que se resuelvan con facilidad, pero sería una irresponsabilidad no tratar de afrontarlos y dejar que sigan su curso resignándonos a la suerte. Tenemos que actuar con decisión y optimismo porque, como decía la pegadiza sintonía del programa "¿Qué apostamos?", en su parte final: "todo es posible... el triunfo es arriesgar".

(*) Portavoz del Grupo municipal socialista.