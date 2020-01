A por los concertados

Si no se hubieran manifestado al respecto en tantas ocasiones, cada vez que les han puesto un micrófono delante o han visto una cámara de televisión, sería fácil caer en la especulación. Pero es que ni Sánchez, ni Iglesias, sobre todo este último, ocultan su animadversión a los colegios concertados. Los postulados de Unidas Podemos así lo dictan dese hace tiempo. No es la primera vez ni será la última que Iglesias acusa a la educación concertada de "segregar a niños y niñas". Un ataque directo a un modelo educativo que pretenden cambiar con el beneplácito del PSOE. Ahora 'sí pueden' porque forman parte de este raro gobierno que se ha montado un Sánchez desorientado y a la deriva. Reducir la concertada a "situaciones experimentales" como pretende Unidas Podemos, es un grave error que traerá fatales consecuencias para la Educación en España.

El Gobierno del PSOE está en manos de UP. Poco a poco los marxistas fagocitarán a los socialistas. La ministra Celaá es el mejor ejemplo de esa comida de coco o lavado de cerebro que Iglesias y los suyos han puesto en marcha. Quiero recordar algunos detalles sobre esta señora que ponen de manifiesto que lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen nada tiene que ver. La ministra Celaá, estudio en el Sagrado Corazón, no me diga por qué pero a centro público no me suena. Esta señora ha llevado a sus hijas, no sé cuántas tiene ni me importa, a las Irlandesas, colegio concertado bilingüe del que hablan maravillas, aunque supongo que de todo habrá. Usted, ya me dirá.

Esta gente, especialmente los que caen del lado del Partido Socialista, se alinean con los de UP pero ellos llevan a sus hijos a colegios concertados, especialmente colegios de religiosas o religiosos. No entiendo por qué ese afán por desmantelar los centros concertados. Eso se va a producir si antes no impera el sentido común y si los afectados se dejan hacer por una gente que actúa desde el resentimiento y habla desde el resentimiento. A Pablo Iglesias le disgusta sobremanera que se financie "con dinero público a escuelas donde los métodos educativos no los deciden instituciones dependientes de la ciudadanía, sino instituciones privadas". No, es mejor caer en manos del grupo de directoras generales y asesoras que se ha montado Irene Montero.

A mí tampoco me gusta que, desgraciadamente, se siga desahuciando a familias en España mientras Iglesias, su encantadora esposa y ministra y su prole, viven en un casoplón, custodiado por la Guardia Civil, las 24 horas del día. No entiendo por qué, este hombre tan solidario de boquilla, no permite que en la casa de invitados de ciento y pico metros, se instalen dos o tres familias en riesgo de desahucio. O que en los magníficos terrenos de su jardín donde también se levanta un cenador, una fuente y una piscina, se alojen en tiendas de campaña unos cuantos mileuristas que no pueden pagar un pisito de alquiler. Mucho Vallecas de pico pero en cuanto la parienta y él han podido se han trasladado donde vive la derecha retrograda y fascista. Lo mismo le ha pasado a Echenique. De Vallecas, al barrio de Salamanca. El comunismo es así. Lo mío, mío y lo de los demás a medias. Así cualquiera.

Nadie en España se rasgará las vestiduras si Iglesias quiere educar a sus hijos, en régimen de internado en Irán, Venezuela o Cuba. Es muy libre de hacerlo. Como el resto de padres españoles son muy libres de llevar a sus hijos al centro educativo que prefieran. Y no que se la tiene jurada a los concertados.