Estudios y más estudios

Durante las dos últimas semanas he recordado algunos estudios que han tratado los problemas de Zamora. Hace siete días mencionaba una selección de los años sesenta y setenta del pasado siglo y hoy, dado que estos temas vuelven a estar de actualidad, no me queda más remedio que recordar algunos informes de los años ochenta y noventa del siglo XX para que vean que sobre estos asuntos está casi todo dicho. Si nos centramos en los análisis específicos sobre la agricultura, no pueden olvidarse los trabajos de Ramos Prieto (1985), Maya Frades (1985), Del Río Luelmo (1992) y Prieto Guijarro y Rodríguez Pascual (1990). Y entre los informes técnicos es preciso resaltar la investigación "Desarrollo agroindustrial en la provincia de Zamora" realizada en 1995 por ELECTROWATT. Pero el informe técnico que marca la frontera en el conocimiento de la agricultura provincial es "La agricultura y el sector agroalimentario de la provincia de Zamora. Propuestas para una política provincial", realizado en 1987 por la empresa francesa CREA.

Las publicaciones demográficas también se han ocupado de estos asuntos: Cubillas (1980), Ferrero (1991), García Zarza (1991 y 1993), Hernández Sánchez (1989), Morán (1987), Plaza Gutiérrez (1984 y 1986) y Ramos Prieto (1982), entre otros, hablan de "regresión demográfica", "estancamiento", "baja densidad", "crisis demográfica", "acelerado proceso de despoblación", "envejecimiento de la población", "pocos y pequeños núcleos urbanos". Los informes de carácter transfronterizo también han reflejado los problemas de estas tierras: "Estudio de viabilidad de la Operación Integrada de Desarrollo en las provincias de Salamanca y Zamora" (1987), "Áreas de cooperación entre la región Norte de Portugal y la Comunidad Autónoma de Castilla y León" (1990), "Estudio sobre la región transfronteriza de Tras-Os-Montes/Zamora" (1992), "Estudio Socioeconómico para el fomento del empleo en la provincia de Zamora" (1992) o los "Informes Territoriales y Socioeconómicos de las comarcas periféricas de las provincias de Ávila, Salamanca y Zamora" (1999).

En abril de 1998 se dio a conocer una de las investigaciones que ha levantado más polémica en esta provincia: "Creación de empleo no agrario en las zonas rurales europeas: análisis del proceso regresivo de Zamora", realizada por los profesores Jordi Rosell y Lourdes Viladomiú en el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona. De las 20 provincias rurales españolas, el grupo de provincias rurales regresivas estaba formado por 7 provincias: Ávila, Badajoz, Huelva, Lugo, Orense, Teruel y Zamora. En este recorrido no podemos olvidar los sucesivos informes del Consejo Económico y Social de Castilla y León. La influencia del CES ha sido tan visible en Zamora que en 1998 las instituciones y los agentes sociales propusieron el Plan de Actuación Urgente para la provincia de Zamora, conocido popularmente como Plan de Choque, entre otros motivos por la situación crítica de Zamora que reflejaba el CES en su informe de 1996.

Termino como hace siete días: consulten los documentos y saquen sus propias conclusiones.