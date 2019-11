No me gustan

No me gustan los políticos chulos, los políticos prepotentes, los políticos autoritarios, los políticos que por el hecho de serlo se creen por encima del bien y del mal. No me gustan los políticos que mienten, los políticos que engañan, no me gustan los machos alfa de la manada política, como tampoco me gustan los políticos hipócritas y demagogos, los farsantes, los insinceros, los beatones. Y, sobre todo, vuelvo a repetir no me gustan los políticos chulos y prepotentes. El señor Ortega Smith, de Vox, lo es en grado sumo. Su estudiada indiferencia hacia lo que en verdad nos importa al resto de mortales es insultante.

El crimen de género eleva a 52 el número de mujeres asesinadas en lo que va de año. La última, el 25 de noviembre, precisamente cuando se celebraba el Día Internacional de la Violencia de Género que se ha llevado por delante a 1.028 mujeres en España desde que se contabiliza en 2003. Ese mismo día, Vox boicoteó el consenso institucional contra la violencia de género, mientras el señor Ortega protagonizaba una escena que abochorna, que preocupa, una escena vergonzosa que va a pasar factura a toda la formación. Tengo para mí que si hoy se celebraran elecciones, Vox no podría seguir sacando pecho como hasta ahora, debido a los últimos resultados.

Si en algo tiene razón la formación, que no lo dudo, la pierden en función de sus palabras y de sus actos contrarios a todo y a todos. Su negacionismo de la violencia de género es enfermizo. La estrategia de la formación de Abascal no fue otra que acaparar protagonismo mediático y político en un día, en una jornada en la que el protagonismo era de las mujeres, de las víctimas a las que no podemos olvidar y cuya memoria se honra. Lo de esta formación es ir a la contra de todo lo establecido como el consenso frente a esta lacra, que se remonta a 2004, año en el que el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la Ley Integral contra la Violencia de Género, norma que fue avalada por el Tribunal Constitucional y que inspiró posicionamientos políticos unitarios. Hasta ahora, cuando los de Vox han pretendido abrir una grieta profunda que, afortunadamente, se ha quedado en nada.

Yo también estoy de acuerdo en que se proteja a niños y ancianos. También estoy de acuerdo en que no se criminalice al hombre por el mero hecho de serlo, en que haya una mayor equidad, en que no se fomente la confrontación entre hombres y mujeres, en construir una sociedad más igualitaria y menos violenta, pero de ahí a robar un ápice de lo que la norma reconoce, a deslegitimar la lucha contra esta lacra universal, a demonizar a las mujeres también por el hecho de serlo, media un abismo insondable. El día 25 de noviembre, no es el día de formación política alguna, no es el día de escuchar reproches, de soportar la prepotencia de individuos como Ortega Smith. El 25N es el día de analizar y denunciar unánimemente la violencia machista como hecho estructural. Un día para no callar la verdad.

La indignación de Nadia Otmandi, presidenta de un colectivo de supervivientes que vive en silla de ruedas por las balas que disparó su cuñado cuando ella intentaba defender a su hermana, reprochando el discurso de Ortega, es mi indignación y mi cabreo cuando ni siquiera Ortega le dirigió una mirada, como si no existiera. Este individuo debería hacérselo mirar. Cada día estoy más convencida de que todos los líderes políticos deberían pasar por una especie de psicotécnico mental. La mayoría no alcanzaría la puntuación necesaria para gobernar, especialmente los chulos y prepotentes.