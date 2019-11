En vista de que cada vez hay menos escaparates en Zamora, de que sus luces son insuficientes para dar ese toque de luminosidad, calor y color que la calle necesita, por favor, señor Guarido, enciéndanos pronto la Navidad. Sea generoso, ayude a dar un poco de vida a las macilentas calles de esta Zamora que se nos muere a pasos agigantados. Y, por favor, no nos diga que no hay dinero. De sobra. Ya que no puede quitarse alguna que otra 'espinita', de esas que hacen sangrar a la ciudad y preocupan por igual a distintos colectivos, gástese más dinero que en años anteriores en encender las calles. Todas las que pueda y deba y alguna más.

Yo no le digo que imite al alcalde de Vigo, Abel Caballero, aunque no estaría mal, sería una forma muy luminosa de salir en los telediarios y por algo bueno, no por esas cuestiones que nos llevan a ser carne de sucesos o de malas noticias. Tenga la bondad de proporcionarnos alguna alegría. No estamos para más disgustos, para más cierres, para más tomaduras de pelo. Que alguien se tome en serio el estado anímico de los zamoranos que no es muy bueno. Fíjese, señor Guarido, nadie le pide que se dirija en distintos idiomas a los zamoranos, con que lo haga en el castellano habitual es más que suficiente. No quiero que haga el ridículo como habitualmente lo hace el señor Caballero. Pero sí le pido, en nombre de muchos zamoranos y en el mío propio, que eche la casa por la ventana y, en el caso de las lucecicas, que intente emular al alcalde vigués.

Reúnase con los comerciantes y vea la forma de que participen, aunque también le digo una cosa, viendo la situación poco van a poder aportar. Si acaso que llenen de Navidad sus escaparates adornándolos convenientemente, porque el comercio zamorano va de mal en peor. Las franquicias son, y no todas, las más boyantes. Pero ya sabemos que lo que aquí ganan se lo llevan a sus lugares de origen. Aquí no dejan nada más que la basura que llena los contenedores. Tantos y tan grandes supermercados y no se les ve un detalle. Reúnase con ellos. Aunque no voy a ser yo quien le diga a la primera autoridad municipal qué es lo que debe hacer al respecto. Las calles de Zamora necesitan animarse, necesitan alegría, necesitan luz, necesitan color y también el calor que proporcionan los viandantes. Están las calles tristes y vacías o casi y no hay prácticamente nada que anime a los zamoranos a salir de casa y a tapar la calle. No se puede fiar todo al consabido "black Friday", al que unos ponen el punto de partida en Filadelfia y otros en tiempos de esclavitud. Sea como fuere, el viernes negro se da el pistoletazo de salida a las compras de Navidad. Y la ciudad sin encender. Y Zamora casi, casi en blanco y negro. Por cierto, predomina más el negro que el blanco.

Por favor, señor Guarido, si usted pasa de eso que se llama "espíritu de la Navidad", "valores eternos de la Navidad", le respeto, a nadie se puede obligar a sentir lo que no tiene interiorizado, pero en cuanto a la iluminación de la ciudad no se demore y sobre todo encárguela a una empresa con buen gusto. Que no nos pongan esos tubitos que se funden a la mitad de la celebración, que pongan unos arcos como Dios, la Democracia o quien usted quiera manda. Unos arcos y unos motivos navideños por calles y plazas que nos animen a todos, que inviten a salir, que atraigan a la gente. Porque en esto no hay izquierdas, ni derechas, ni extremos, en esto hay otra cosa que pasa por complacer a los ciudadanos con los que apenas tienen detalles a lo largo de los distintos mandatos. Esperamos lo mejor de usted, señor Guarido. No nos defraude. Y no se duerma en los laureles. Gracias.