La desertización de Zamora no es ninguna tontería. Así lo atestiguan infinidad de colectivos que están muy pendientes de la evolución de esta tierra en todos los órdenes y sentidos. Los titulares no pueden ser más desesperantes. Se desertiza la provincia, se desertiza el centro de la ciudad, nos desertizamos todos. Lo malo es que no hay un solo oasis para la esperanza. Se lo dice una optimista recalcitrante. Encima estamos más solos que la una. En Sanidad, en Educación, en acceso a sucursales bancarias, en medio ambiente, en obras, en acceso a internet... Ya sabemos que provincias se reparten la atención preferente de la Junta de Castilla y León.

Los zamoranos queremos que la Administración regional actúe, que nos distinga con su atención continuada y preferente en forma de compromisos de progreso, porque no es que nos estemos quedando atrás, es que estamos atrás del todo, portando el farolillo rojo. No queremos que vengan a quitarnos, queremos que vengan a darnos, a traernos. Bien es verdad que los zamoranos no debemos permanecer quietos, como si el problema no fuera con nosotros. Si fuéramos un poco más reivindicativos, otro gallo nos cantaría.

Los políticos vienen a sacarse la foto, a que los vean en primera línea en manifestaciones, en marchas solidarias, sonríen a cámara y en cuanto retornan a sus casas se olvidan de lo verdaderamente importante. Algunos no pueden pasar sin la foto suya de cada día, en chandal, con el plumas o con el terno gris, pero lo importante es aparecer sonrientes en la foto, aunque si se trata de un acto oficial y se recomiende ir de oscuro, la política de turno acuda de rojo. Ni eso hacen bien.

Leo con interés en nuestro periódico que "El 28% de los zamoranos vive en lugares sin acceso a una sucursal bancaria". ¡Cómo no! En pocos años y ante la sequía económica que vive Zamora, se han cerrado sucursales y centrales a punta pala. Vuelvo a decir lo que dije ayer, sólo Caja Rural mantiene el tipo. Las demás entidades van a lo que van. En Zamora no dejan nada, no hacen nada por ganarse el afecto, por ganarse el cariño de los zamoranos. Se recurre a ellas porque no queda otra, hasta que un día espabilemos de golpe y en Zamora empiecen a cambiar las cosas.

Otro titular de nuestro periódico "La OPA observa con preocupación los cierres de tiendas en la zona centro". A buenas horas... La OPA, y la CEOE, y la Cepyme, y Azeco, no tienen que observar nada, tienen que actuar. No vale con pedir la "inmediata agilización" de las licencias de apertura en la capital, hay que exigir, hay que reivindicar, hay que impedir que los cierres lleguen a producirse, que la gente huya espantada, que no se pueda abrir y todo tienda a cerrarse. Lo de los locales vacíos viene produciéndose desde hace tiempo y es ahora, tarde y mal, como siempre, cuando se "observa con preocupación" este fenómeno indeseado.

¿Qué ha sido del comercio tradicional? ¿Por qué no se fomenta y apoya? ¿Qué coños hace Azeco? ¿Para qué existe? El día que Mardem, Almacenes Victoria, Conchita, Boizas, Sabina, Secundino García, Casa Prieto, Pardo, Funcia, Oso D'Or, Carlan, Parriego, Trecce, La Rosa de Oro, Virginia, Paula, Cien Pies, Polo, y alguna tienda más de toda la vida, cierren, el comercio de Zamora habrá dejado de existir. Luchen en vida los que deben y pueden y dejen de hacerlo a 'título póstumo' como hasta ahora.