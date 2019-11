¡Vaya con el crematorio!

Vaya con la ubicación del nuevo crematorio en Zamora. ¿Es posible que cumpla la legalidad? ¿Es posible que no haya ninguna irregularidad en el tema? ¿Tampoco se está vulnerando, en ningún sentido, la ley de Competencia? Particularmente no me lo creo. Y aunque así fuera, que por dejadez, desidia o sabe Dios qué de nuestros políticos y técnicos implicados; tiene que haber algún resquicio, alguna forma de parar este despropósito. Porque toda ley tiene diferentes formas de interpretarse y las leyes que no sirven para aplicar justicia y fomentar la salud y el bienestar ciudadano, son deformadoras y torpes y además, como es el caso, peligrosas... No cumplen con su principal cometido. Esas leyes, de existir, no sirven...

Es curioso, que en otras ciudades de nuestro país, sin ir más lejos, se esté luchando porque los crematorios ya instalados y en funcionamiento desde hace muchos años, se vayan a polígonos industriales o cercanos a los cementerios y aquí en Zamora todavía se permite instalar uno nuevo a menos de 300 metros de otro. Con el añadido, de que este último se encuentra enfrente de un centro comercial, al lado de una gasolinera, cercano a un centro de música y deportes infantiles, viviendas habitadas, guardería, residencia de ancianos, hospital, etc.

¿Es de esta forma como pretende nuestro Ayuntamiento reducir la contaminación atmosférica? ¿Dejando instalar un crematorio en la zona más contaminada de la ciudad? Un crematorio que expulsa a la atmósfera entre otros gases tóxicos: Hidrocarburos, Naftaleno, Dioxinas, Furanos, Mercurio, etc. En definitiva, potentes carcinógenos, reconocidos científicamente; no porque yo lo diga.

Ya no se trata simplemente, de que nos guste o no nos guste tener un crematorio cerca y estar obligados a presenciar ese tipo de actividades; que para nadie son agradables. Tampoco se trata de que nuestros pisos, a consecuencia de ello, se devalúen notablemente. Es que se trata de algo mucho más serio, se trata de nuestra salud y eso no lo vamos a permitir de ninguna manera. A medida que nos documentamos más al respecto, más en contra estamos y desde luego no vamos a rendirnos.

Por último, quiero agradecer públicamente a la concejala de Ciudadanos, que haya presentado alegaciones al respecto, algo que deberían estar haciendo también otros grupos políticos, organizaciones y cualquier otro movimiento social que le preocupe la salud y el bien común. Pues nosotros, somos afectados directos, vivimos muy cerca, pero afectados potenciales lo somos todos los zamoranos. Nosotros, repito, no vamos a rendirnos, hemos recogido ya más de 500 firmas... Y haremos todo lo que sea necesario para preservar nuestra salud y la de nuestras familias. Eso lo tenemos muy claro.